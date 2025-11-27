След като не чуха опозицията. След като не чуха експертите. След като отказаха да чуят бизнеса -се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. С тези думи председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е поискал изтегляне на Бюджет 2026.

По думите на Ивайло Мирчев от ПП-ДБ е важно сега, "след като като бюджетът е бюджетът и след като волята на хората успя след прротеста в сряда" да бъдат махнати всички ограничения към бизнеса.

"Важно е да бъдат приети нашите предложения, десните мерки да бъдат изпълнени и България да има добър бюджет", подчерта той.

Редактор: Станимира Шикова