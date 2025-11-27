Европейската централна банка смята, че лихвените проценти засега са на правилното ниво, показват протоколите от заседанието ѝ през октомври, като все пак се оставя пространство за евентуални бъдещи понижения.

Решението основният депозитен лихвен процент да остане без промяна на равнище 2% е било взето единодушно, става ясно от документите. Членовете на Управителния съвет са се съгласили с главния икономист Филип Лейн, че инфлацията е под контрол.

В протоколите се посочва, че повечето измерители на дългосрочните инфлационни очаквания са около 2%, а последните индикатори подсказват устойчивост на глобалната икономическа активност.

След двегодишен цикъл на понижения ЕЦБ задържа лихвите непроменени на последните си три заседания, тъй като инфлацията се понижи от връх от 10,6 процента през 2022 г. и се установи около целта на банката от 2 процента.

Забавянето на ръста на заплатите и слабият икономически растеж в еврозоната обаче продължават да оказват натиск върху инфлационната динамика. Това кара част от наблюдателите да очакват намаления на лихвите през 2026 г., а протоколите показват, че членовете са обсъдили необходимостта да останат „напълно непредубедени“ към евентуални бъдещи понижения.

В тях се отбелязва още, че икономиката не е толкова слаба, че със сигурност да води до трайно падане на инфлацията под целта в средносрочен план, но остава неясно дали има достатъчен импулс, за да задържи инфлацията точно около 2 процента.

Управителният съвет е в „добра позиция“ от гледна точка на паричната политика, но това не бива да се възприема като фиксирано състояние, се казва в протоколите.

Следващото заседание на ЕЦБ за лихвите е насрочено за 18 декември. Тогава банката ще публикува и нови икономически прогнози, които за първи път ще обхващат хоризонт до 2028 г.

Редактор: Мария Барабашка