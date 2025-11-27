Средствата, необходими за гаранцията на Благомир Коцев, вече са осигурени. Само за 5 часа дарителските кампании, обявени от актьора Филип Буков и Манол Пейков, успяха да съберат над 240 000 лева. В инициативата са се включили повече от 2500 дарители, съобщиха организаторите.

Очаква се парите да бъдат преведени по сметката на съда още днес, което ще позволи на кмета на Варна да излезе на свобода утре сутринта. Организаторите подчертават, че след възстановяване на гаранцията, средствата ще бъдат насочени към „смислени и обединяващи каузи“.

Пускат под парична гаранция от 200 хил. лева кмета на Варна Благомир Коцев (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че Окръжният съд във Варна определи парична гаранция от 200 000 лв. за кмета на града. Заседанието се проведе днес в съдебната палата във Варна. Делото беше преместено там по подсъдност, след като Коцев прекара времето от 8 юли досега в ареста на следствието и в затвора в София. През този период бяха проведени и десетки протести в негова подкрепа.

Редактор: Дарина Методиева