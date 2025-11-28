Бебе на два месеца беше спасено от лекари от две болници. Момиченцето е било с опасно високи стойности на левкоцитите – 1 милион. Специалистите от интензивното отделение на болницата по детски болести "Проф. Иван Митев" и Клиниката по детска онкохематология на ИСУЛ са героите в бели престилки, които успяват да помогнат на малкия пациент.

"Детето е било 10 дни с неспецифични симптоми – без апетит и с отпадналост. Семейството е потърсило медицинска помощ в извънболничната помощ. Там различни колеги са гледали детето, но така или иначе в крайна сметка те идват в болницата. Екипът, който пуска изследванията, просто се шокира от резултатите. Веднага се свързаха с колегите от детската онкохематология. Аз лично научих от заместник-директорката и доста бързо се организирахме". Това обясни в Обедния информационен блок на NOVA NEWS директорът на СБАЛ по детски болести „Проф. Иван Митев“ д-р Благомир Здравков.

Доц. д-р Боряна Аврамова, която е началник на Клиниката по детска онкохематология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, подчерта, че това е изключително рядко състояние и почти 100% означава левкемия. "Като се има предвид, че нормалната стойност на левкоцитите при човек – възрастен или дете – е между 4 и 14 хиляди. Можете да си представите какво означават 1 милион левкоцити. Това при всички случаи означава левкемия - злокачествено заболяване на кръвта. Шокиращото и странното беше, че толкова малко бебе започва с толкова висок брой левкоцити. Тъй като по принцип злокачествените заболявания в тази възраст са много редки, комбинацията от 2-месечно дете с толкова висок брой левкоцити е изключително рядка", заяви тя.

Лекарят подчерта, че след като с колегите ѝ обсъдили ситуацията - решихме, че има един единствен начин да се предотвратят усложнения, които могат да настъпят, защото това е много рисково и животозастрашаващо състояние. "Тези левкоцити буквално „задръстват“ кръвоносните съдове навсякъде – включително мозъка и белия дроб, които са жизненоважни органи. Единствената възможност при това бебе беше да се направи обменно кръвопреливане", заяви доцент Аврамова.

Доктор Здравков посочи, че обменното кръвопреливане е известно отдавна, но последните години не се практикува често. Той обясни и самата процедура.

"Манипулацията трябваше да се извърши незабавно. Тя изисква голяма прецизност и организация: един лекар е при детето и поетапно изважда кръв, като я заменя с донорска; втори е при донорските банки; третият – доктор Тотева – през цялото време калкулира изваденото и заместеното количество. Дори малка грешка може да доведе до фатални усложнения", уточни той.

А доцент Аврамова допълни: "Това на практика е изкуствено намаляване на броя левкоцити, което трябва да се случи в първите часове, за да се намали рискът. През това време се произвеждат нови левкоцити, но в следващите дни – при следващите две обменни кръвопреливания – добавихме и специфични лекарства. Детето беше във висок риск и остана в интензивното отделение. Чак след стабилизирането му тази седмица го преведоха при нас".

След това лечението ще продължи по европейски утвърден протокол за пациенти с кърмаческа левкемия. "Това е диагнозата. Направихме допълнителни изследвания - взехме костен костен мозък, и тя се потвърди", допълни доцентът.

