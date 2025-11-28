През изминалите седмици диалогът и със синдикати, и с работодатели не е спирал. Тъжното е, че не беше във формат тристранка. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев в Пловдив.

"Изкуството е търсенето на нова точка на баланс. Един бюджет изразява сложни обществени отношения. Образно казано - от кого държавата колко прибира и на кого колко дава под формата на възнаграждение за труд или социално подпомагане. Ако има спорове, те са в рамките на около 1-1,5% от брутния вътрешен продукт и се надявам при рестартирането на диалога със синдикати и работодатели тази точка на баланса да бъде намерена скоро", посочи Дончев.

Той допълни, че през последните години България е била добро място за правене на бизнес с нисък дълг, който продължава да бъде един от най-ниските в Европейския съюз.

Дончев отговори на изявлението на председателя на БСП и на "БСП – Обединена левица" и вицепремиер Атанас Зафиров по отношение на социалните плащания, като посочи, че няма основания за притеснения.

"Не виждам как в ситуацията, в която се намираме по принцип, могат да бъдат отнети социални права. По-скоро въпросът е колко по-амбициозни трябва да бъдем оттук нататък по отношение на нови социални плащания. В същото време трябва да съхраним конкурентоспособността на България като място за правене на бизнес. Държавата да не пречи на бизнеса, да не му тежи, защото богатството се създава от работеща икономика. Не се създава от държавните институции и не се създава от социалните плащания", каза вицепремиерът.

