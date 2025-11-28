-
Спортни новини (28.11.2025 - обедна)
Те настояват за 20% увеличение на заплатите и по-добри условия на труд
В Бургас днес по обед недоволството си изразиха социалните работници в града. Те настояват за поне 20% увеличение на работната заплата, вместо предвидените 5% от догодина, както и за подобряване на условията на труд.
Мотивите им - изключително трудните условия за работа, текучеството и липсата на социални работници.
„Бургас, ние сме гръбнакът на социалната система. Както социалната система не може без социални работници, така и ние, социалните работници, не можем да живеем с тези заплати, които са унизителни и обезценени“, каза Красимира Минчева, ТД „Социално подпомагане“.
„Заплатите на социалните работници са малко над минималната и доста под средната заплата за страната“, казва Нейка Кирякова, социален работник.
„Днес съм служител в тази служба и получавам ‘голямата’ заплата. Утре ще бъда пенсионерка и пенсията ми ще бъде толкова голяма, че аз веднага, автоматично ставам молител за социално подпомагане“, допълва Христина Пантелеева, социален работник.
