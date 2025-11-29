Къде са най-потайните и най-модерните кътчета на „Пирогов”? Журналистът Красимир Боев ни показва едно почти неизвестно място, което всъщност е сърцето на най-голямата спешна болница. Оттам започва всичко преди 125 години. Тогава „Пирогов” не е бил сградите, които днес познаваме, а друга по-малка.

„Тук е било поле - връзвали са конете, само тази сграда е стояла самотно. Това започва през 1900 г.”, разказа проф. Мария Миланова, началник на „Клиника по кардиология”. „Горда съм, че съм част от екипа в момента и ние по някакъв начин съм наследници на онези хора”, допълва тя.

Първата болница на Червения кръст: „Пирогов” отбелязва 125-ата си годишнина

Днес първата сграда от комплекса е след основен ремонт, с нови асансьори и модерно оборудване.

„Това е една от най-модерните части на болницата”, обясни д-р Иван Мартинов, началник на „Отделение по инвазивна кардиология”.

„Тази болница започва от Българския червен кръст. През 1901 година в един от складовете на БЧК се прави първата болница, която е била учебно заведение за медицински сестри, но и за кръводаряване. И най-важното — има активно участие по времето на войните”, обясни акад. Христо Григоров, президент на Българския червен кръст.

Според Красимир Гигов, генерален директор на БЧК, мястото на болницата не е избрано случайно. Тя е изпълнявала ролята на Спешна помощ за София. Освен това е развита и първата санитарна авиация.

„ Не е била като модерната. Както и линейките — в началото са били с конска тяга, чак след това стават примитивни моторни. Но са изпълнявали своята роля. До преди 20-30 години казваха „болницата на Червения кръст”. Всички големи личности са минали през тази болница”, каза проф. Красимир Гигов.

„През 2000 година правихме ремонт на клиниката. Опитаха се да ремонтират пода. Той беше от павета от бял мрамор, донесен от Италия. И когато успяха да извадят едно, го счупиха и се отказаха после. На това павенце пишеше Made in Italy, 1900 година. Явно тогава са поръчвани, тогава са изготвени. 1901 е официалното откриване. Не успяха да ги махнат”, разказа проф. Петър Атанасов, началник на „Клиника по вътрешни болести”

„Психиката на хората в София и България е такава, че когато имат здравословен проблем, първото нещо, което изниква в тяхното съзнание, е „Пирогов”. Между 35 и 40 хиляди пациенти преминават през коридорите на „Пирогов” всеки месец. Когато го мултиплицирате на годишна база, разбирате какъв обем хора преминават оттук”, каза д-р Валентин Димитров, изпълнителен директор на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

„24/7 - всички катастрофи, всички бедствия, аварии, инсулти биват приети и биват лекувани в „Пирогов”. Това е болницата, която най-бързо се амортизира. И в тази болница лекарите и персоналът са подложени на най-големия стрес. Но независимо от всичките тези трудни моменти и условия, хората работят. И „Пирогов” е диагноза. Един път станал пироговец — оставаш за цял живот такъв. И най-важното, което трябва да се знае за „Пирогов“, е, че той е тук и ние всички като граждани имаме нужда от него”, допълни д-р Димитров.

Повече гледайте във видеото.