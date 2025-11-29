-
23 г. след въвеждането на еврото: Младите германци са виждали марка само в Музея на парите
Темата коментира в предаването „Събуди се” Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ
Ще се оправим ли с еврото, на какъв етап е подготовката за преминаването към новата валута и готови ли са вече стартовите пакети? Темата коментира в предаването „Събуди се” Илия Лингорски, член на Управителния съвет на БНБ.
Той обясни, че в рамките на кампанията на БНБ и Министерството на финансите е обиколил части от страната, където най-често са се срещали с общинските власти.
„Отговаряхме на техните въпроси, събирахме много въпроси, което беше полезно”, обясни Лингорски.
Основните въпроси са били технически, свързани с превалутирането.
„По отношение на това как през първия месец ще се работи с двете валути, по отношение на това как общинските власти могат да бъдат в помощ, тъй като на много места в страната, особено в малки населени места, там, където няма банкови клонове, общинските власти са обикновено основната точка за контакт на хората. В малките населени места, където няма банкови клонове, Български пощи ще бъдат основният източник на услугите, свързани с превалутирането”, каза Лингорски.
Той посъветва хората да използват интернет страницата на Българската народна банка, където има отговори на много въпроси - evroto.bg.
„Банковата ни система е с много висока степен на подготовка”, увери Лингорски. Направена е голяма инвестиция в това.
Стартовите комплекти от евромонети започват да се продават от понеделник.
„Заредени са в клоновете на банките”, каза Лингорски. И посъветва хората да се обърнат за това към търговските банки, да не се трупат пред БНБ. Има обаче ограничения за закупуването на стартовите пакети. „Всъщност тези монети влизат в обращение на 1 януари. Всеки, който погледне монетата, ще види, че на нея е изписана годината 2026 г. Излишно е наистина да се трупаме на опашките”, каза Лингорски.
„Отново апел и съвет към всички граждани: внасяйте наличните си средства по банковите сметки. Не е необходимо да ги обменяте предварително в еврови купюри”, посъветва той.
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ина Григорова
