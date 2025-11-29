„Оттеглянето на бюджета е гражданска победа”, заяви президентът Румен Радев. Той коментира ситуацията за първи път след протеста в сряда, който доведе до нови преговори и прекрояване на сметката за догодина.

От Ботевград, който днес чества своя празник, Радев коментира ситуацията около Бюджет 2026. Той приветства действията на протестиращите, но критикува управляващото мнозинство.

Според него и през следващата година натискът върху бизнеса ще продължи. В коментара си той подчерта още, че депутатите, които се крият от избирателите си зад стените на парламента, са недостойни да представляват българския народ.

„Приветствам всички хора, които надигат глас и напомнят на социопатите и биячите в парламента, че България е и ще бъде демокрация”, заяви Румен Радев.

„Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа, но нека не се заблуждаваме - докато хазната е в ръцете на коалиция „Магнитски”, парите ни ще пълнят джобовете на техните тартори, ще отиват за частни „Фалкони”, бизнесът ще продължава да бъде притискан, а младите ще търсят работа зад граница. Нали знаете какво е казал дядо Славейков? „Всичко, което се прави за народа без народа, не е праведно и не е законно”, заяви президентът.