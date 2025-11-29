Трима души получиха шанс за живот след донорска ситуация в София. Близките на 59 – годишен мъж, който почина в спешната болница „Пирогов” взеха тежкото, но благородно решение.

Така 63 – годишна жена получи шанс за живот. Тя претърпя трансплантация на черен дроб във ВМА. Екипът, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров, присади органа след 6 – часова интервенция. Мъж на 40 години и жена на 34 години пък получиха бъбреци в „Александровска” болница. Там екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Владислав Младенов извърши двете сложни операции.

Редактор: Петър Иванов