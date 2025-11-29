В студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS темата за Бюджет 2026 и политическата стабилност коментира народният представител от ГЕРБ-СДС Александър Иванов. Според него решението на Бойко Борисов да спре временно процедурата по приемане на бюджета е било правилно и отговорно с оглед на необходимостта от преразглеждане на някои спорни параметри.

► Замразяване на бюджета и корекции

Александър Иванов обясни, че „рестартирането“ на процедурата е наложено, тъй като „повечето хора не са доволни от параметрите на предложения бюджет“. Той посочи, че Бойко Борисов е постъпил „най-държавнически и отговорно“, за да се преразгледат политиките. Иванов изрази надежда, че „към вторник ще имаме точните данни“, като намекна, че някои от идеите за вдигане на данъци може да бъдат преразгледани, особено по отношение на „едно предложение, което виждаме, че ще бъде ревизирано, беше по отношение на един данък“.

Венко Сабрутев: Бюджетът е "Жан Виденов 2" и трябва да бъде незабавно изтеглен

Депутатът категорично отхвърли твърденията на опозицията за раздути разходи и уточни, че проектът за Околовръстното на София е „предложен и променен на 350 милиона лева“, а за детската болница в бюджета за следващата година са „26 милиона лева“, а не милиард.

► Критика към финансовата политика на Асен Василев

Иванов остро разкритикува финансовата политика на бившия министър Асен Василев. „Всички предложения на г-н Василев бяха с 3% дефицит“, коментира депутатът, добавяйки, че това е „постоянно задлъжняване“. Според него проблемите идват от „разхлабването на устойчивостта на публичните финанси“ по време на управлението на „Продължаваме промяната“.

► Политическа стабилност и протести

Александър Иванов защити стабилността на управлението. „Аз смятам, че България има нужда от стабилност, най-малкото за да защитим и българските доходи, и българската икономика“, заяви той. Иванов подкрепи правото на протест, но разкритикува поведението на колегите си от ПП-ДБ в парламента, наричайки действията им „сценарий, пърформанс“.

► Бъдещето на кабинета

Относно заплахите за напускане на управлението, Иванов изрази увереност в намирането на решение. „Смятам, че ще се намери златно сечение, което да не позволи да се случват такива неща“, каза той. Депутатът подчерта, че „нищо не е на всяка цена“, но предупреди за рисковете от политическа криза.

„Не смятам, че разпадането на това мнозинство към момента ще доведе до нещо положително. Ще се върнем много по-назад към кризата, която преодоляхме“, заключи Александър Иванов.

Целия разговор гледайте във видеото.