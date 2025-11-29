Бюджетът трябва да бъде незабавно изтеглен, категоричен беше народният представител от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.Той добави, че е на тази позиция, тъй като в план-сметката на държавата е заложено рекордно вдигане на данъци и осигуровки, невиждано от 1996 година насам

► Рекордна осигурителна тежест за работещите

Венко Сабрутев категорично се противопостави на идеите за вдигане на максималния осигурителен доход на 11 000 лв., лансирани от Йордан Цонев и БСП. Той изчисли, че при подобна мярка висококвалифицираните специалисти ще трябва да плащат с около 3000 лв. повече на година.

Елена Поптодорова: Оставката на Ермак може да внесе временно успокоение, но краят на войната не е близо

„Вдигането на осигурителната тежест трябва да става плавно и срещу това да растат осигурителните права“, заяви депутатът. Той посочи, че при настоящите параметри едно семейство на средна работна заплата ще плаща около 1200 лв. повече годишно, а в София тази сума може да достигне между 1600 и 2800 лв. Сабрутев определи това като „бухалка за работещите“.

► Дефицит, дългове и капиталови разходи

По думите на Сабрутев, в момента дефицитът е 6 милиарда лева, като се очаква да достигне 9 милиарда до края на годината. Той алармира, че са заложени 20 милиарда лева нов дълг.

Той разкритикува капиталовата програма и даде конкретни примери за раздути разходи: проектът за Детска болница е нараснал от 100 милиона на 1 милиард лева, а 8 километра от Околовръстното на София - от 550 милиона на 2 милиарда лева. Според него парите не отиват за инвестиции, а за „кражби“.

► Липса на социални политики

Депутатът от ПП акцентира, че в предложения бюджет няма никакво увеличение на социалните плащания.

„Нула лева увеличение на детските, нула лева увеличение на данъчния кредит за работещи родители, нула лева ръст на тавана на пенсиите и обезщетенията за безработица“, изброи Сабрутев.

► Протестите и казусът с кмета на Варна

Относно протестите пред Народното събрание, Сабрутев ги определи като „червен картон“ за управлението, даден от 20 000 души. Той отрече тезата за общ фронт с „Възраждане“, посочвайки, че на площада са се веели европейски знамена.

Венко Сабрутев коментира и освобождаването под гаранция на варненския кмет Благомир Коцев. Той определи гаранцията от 200 000 лева като репресивна, сравнявайки я с 50 000 лева гаранция за сочен за крупен контрабандист. „Събирането на сумата за 4 часа беше вот на доверие от обществото“, допълни той, като не изключи възможността Коцев да има бъдещо политическо развитие и на национално ниво.

Целия разговор гледайте във видеото.