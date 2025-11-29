Тази събота в предаването „Ничия земя“ по NOVA ще разкажем историята на Бай Минчо Гърбелов - овчар с над 65-годишен стаж, който е преживял срещи с мечки и вълци, но не е изгубил връзката си с планината и животните. Бай Минчо е живял в времена, когато овчарлъкът е бил не просто занаят, а начин на оцеляване и свобода. Той помни Тодор Живков, за когото е пекъл чевермета, и разказва за участието си със своето стадо в емблематичния филм „Време разделно“.

Днес Бай Минчо продължава да пази стадото си, въпреки трудностите и липсата на подкрепа от държавата. Той е човек, който не иска нищо наготово - нито субсидии, нито помощ. Неговата философия е проста: „Защитавам животните си, защото те са моят живот“. Историята му е пример за устойчивост, връзка с природата и мъдрост, придобита не в училище, а сред суровите условия на Родопите.

