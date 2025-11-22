-
Тази събота зрителите ще се запознаят с един от най-опитните дърводелци на нашето време
Екипът на "Ничия земя" тази събота гостува на Майстор Гого. Той е един от най-опитните дърводелци на нашето време и най-добрият, който прави механизмите за чевермета. И да, дори само с два пръста – той постига много повече и много по-добре, отколкото някои с умения на две десни ръце.
Майстор Гого отказва да бъде официално признат за човек с увреждания. Не иска помощ от държавата. Изнемогва само при битките с институции, когато му искат нови и нови документи, но от работа не изнемогва и не се оплаква. Измислил е дори нова машина за щастие, с която храни семейството си.
Повече за него - гледайте във видеото.
