Финансистът Емил Хърсев е починал на 64-годишна възраст, предаде БГНЕС. Той е роден в Димитровград на 19 октомври 1961 г. Завършва немската гимназия в София, а след това започва висшето си образование във ВИИ "Карл Маркс“ (днес УНСС), където се дипломира в специалност "Финанси". Защитава дисертация на тема "Еволюция на парите“ (1990).

Бил е подуправител на БНБ и член на борда на "Булбанк", "Минералбанк", "Кредитна банка", БРИБ и МБИС в Москва.

Хърсев е доцент по банково дело и банков мениджмънт в УНСС (от 1996), финансов и инвестиционен консултант и собственик на "Хърсев и КО“.

Женен е, с две деца. И двете му дъщери са в семейния бизнес. По-голямата следва магистратура по финанси в Лондон, а по-малката учи в УНСС.

