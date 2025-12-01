Подадоха сигнал за бомба в заведението към хижата, намиращa се на върха на Прохода на Републиката. Това съобщи за NOVA собственикът на обекта.

В моментa районът е отцепен. Спирането на паркинга в района е забранено.

Редактор: Ивайла Митева