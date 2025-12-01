-
Тир блъсна и уби мъж на Северната тангента, полицай загина в опит да обезопаси мястото на инцидента
-
5-годишно дете почина след падане от четвъртия етаж на сграда в София
-
Украйна удари два руски танкера в Черно море
-
Гонка с полицията завърши с катастрофа
-
Взрив на танкер в Черно море, има подозрения за удар в мина
-
Оставиха за постоянно в ареста задържания за катастрофата с три жертви край Пловдив
Районът е отцепен
Подадоха сигнал за бомба в заведението към хижата, намиращa се на върха на Прохода на Републиката. Това съобщи за NOVA собственикът на обекта.
В моментa районът е отцепен. Спирането на паркинга в района е забранено.Редактор: Ивайла Митева
Последвайте ни