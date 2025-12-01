Новината за влошеното здраве на футболната легенда Любослав Пенев предизвика лавина от подкрепа в социалните мрежи. Футболисти, треньори, ръководители на клубове, както и множество фенове публикуваха послания с надежда. 59-годишният бивш нападател е бил приет по спешност в онкологична клиника в Германия.

Един от първите, които реагираха, беше Валери Божинов, който публикува емоционално послание към своя бивш треньор и наставник: „Искам да знаеш, че не си сам в тази битка! До теб стоят хора, които те обичат, които вярват в теб и които всеки ден изпращат мислите си към теб с надежда, с доброта и с искрено желание да те видят отново спокоен, здрав и усмихнат. Твоята борбеност и дух са пример за всички около теб!", написа Божинов в Instagram.

“Боби, Любо, Петьо – вие винаги сте били бойци, с които заедно сме спечелили десетки битки! Няма кой да ви уплаши! Цяла България е с вас! Вярвам, че ще се върнете по-силни от всякога! Прегръщам ви!”, написа Христо Стоичков.

Силни думи на подкрепа сподели и Георги Миланов: „Тренер, както винаги си ми бил пример за борбеност и си ме учил никога да не се предавам, знам, че и ти сега отново ще го направиш и ще спечелиш и тази битка! С теб съм, както и всички хора, които си радвал и мотивирал с успехите си в България и извън нея!“

Множество клубове – включително Ботев Пловдив, Пирин Благоевград, Локомотив Пловдив, Хебър Пазарджик и Лудогорец – публикуваха свои послания в социалните мрежи, изразявайки съпричастност към един от най-разпознаваемите български футболни треньори.

Любо Пенев е приет по спешност в болница в Германия

Посланието на ЦСКА в подкрепа на Пенев гласи: „Ще спечелиш и този мач, Любо! ЦСКА изразява цялата си подкрепа към Любослав Пенев в този труден момент. Сигурни сме, че големият голмайстор ще спечели и най-важната битка – както го е правил стотици пъти на футболния терен и край тъч линията.

Любо, мислите на цялата армейска общност са с теб. Вярваме в силата на твоя дух, който те изведе до върховете на футбола с червената фланелка и те направи любимец на цяла България. Ти отново ще спечелиш!“

В официалния си профил във Facebook „Ботев Пловдив” публикува: „Ботев Пловдив" изразява пълната си подкрепа към Любослав Пенев в трудния момент. Сигурни сме, че легендарният голмайстор ще спечели и тази битка! Кураж, Ел Голеадор!”



Левски се присъедини към окуражителните съобщения към бившия си вратар Борислав Михайлов и легендата на ЦСКА Любослав Пенев, които се борят за живота си в момента:

"Пред здравето и живота всичко останало отстъпва – клубните пристрастия, цветовете и емблемите нямат никакво значение. Последните дни са тежки за българския футбол. Един от най-великите вратари в историята на “Левски” и българския футбол, Борислав Михайлов, преминава през сериозно изпитание, а легендарният нападател на ЦСКА и България Любослав Пенев също води своя трудна лична битка.

ПФК “Левски” иска да изрази пълната си подкрепа и към двамата и да им пожелае пълно възстановяване. Сигурни сме, че мислите на цяла футболна България са с вас. Вярваме, че ще намерите сили да спечелите и този най-важен и труден мач, както сте го правили безброй пъти на терена.

Кураж, легенди!".

ОТ БФС също изразиха подкрепа и съпричастност към футболната легенда:

"С огромна болка научаваме за здравословното му състояние, но и с вярата, че човек с неговата сила, характер и дух може да преодолее и това предизвикателство.”

Не са малко и фен групите, които се включиха в подкрепа на Пенев, припомняйки, че това не е първият път, в който той се изправя срещу тежко заболяване. През 1994 г. легендарният нападател преодоля злокачествено заболяване – битка, която го лиши от участие на историческото Световно първенство в САЩ, припомня Gong .

Състоянието на обичания футболист и треньор е определяно като сериозно, а лекарите продължават да работят по уточняване на диагнозата. Той е отслабнал сериозно и към момента химиотерапията е изключена. Медиците все още не са определили лечението, в което помощ му оказва друг велик ексиграч - Стилиян Петров.

