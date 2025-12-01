Част от центъра на София остана без ток тази вечер. От „Електрохолд” съобщиха, че е имало пожар в колектор в подстанция „Рила”, която се намира на булевард „Драган Ценков”.

Сигнали са били подадени и до Пожарната, и до полицията. Очаква се отдимяване на съоръжението, за да се установят причините. От пожарната смятат, че мрежата е претоварена.

Снимка: Ерик Борозенков