От Пожарната съобщиха за NOVA, че сигнал е получен в 21:18 часа

Част от центъра на София остана без ток тази вечер. От „Електрохолд” съобщиха, че е имало пожар в колектор в подстанция „Рила”, която се намира на булевард „Драган Ценков”. 

Сигнали са били подадени и до Пожарната, и до полицията. Очаква се отдимяване на съоръжението, за да се установят причините. От пожарната смятат, че мрежата е претоварена.

Снимка: Ерик Борозенков

