Снимка: БТА, архив
Идеята на кабинета е да предложат нова план сметка
Парламентът днес трябва да гласува оттеглянето на проекта за бюджет за 2026 година. Дотук се стигна след решение на правителството, провокирано от вълната от протести в страната.
Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса за следващата година.
Оттеглянето на бюджета трябва да мине с нарочно решение на Народното събрание, тъй като е гласуван на първо четене. Идеята на кабинета е да предложат нова план сметка, която да гласуват до края на годината.Редактор: Ина Григорова
