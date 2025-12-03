Мандатоносителите настояха за пълна подкрепа за бъдещата план-сметка и предупредиха, че алтернативата е предсрочни избори

Протестите с искане за нов бюджет и оставка на властта - на фокус в първия работен ден на депутатите. Мандатоносителите настояха за пълна подкрепа за бъдещата план-сметка и предупредиха, че алтернативата е само една - предсрочни избори. А в кулоарите на парламента отново се стигна до напрежение.

Два дни след мащабните протести в цялата страна, дойде и първият коментар на лидера на ГЕРБ. Бойко Борисов поздрави протестиращите и обясни, че протестът е „свършил златна работа”. Лидерът на ГЕРБ остро осъди провокациите и застана зад действията на полицията. По думите му не може да се говори и за оставка на вътрешния министър Даниел Митов.

Борисов заяви, че правителството няма да падне, а Делян Пеевски е подкрепил всички предложения за прекрояването на бюджета.

На този фон в кулоарите на парламента се стигна до физически и словесен сблъсък между Ивайло Мирчев от ДБ и Делян Пеевски. Повод за това стана изказване пред медиите на лидера на „ДПС-Ново начало”. Стигна се до размяна на остри реплики и обиди.

В същото време от пленарната зала опозицията поиска оставка на правителството.

След като снощи Борисов постави ултиматум – или подкрепа за бюджета, или избори, днес заяви: „Ние не сме отстъпили. Първо искам да разделя протеста на две. И да поздравя всички тези, които направиха първата част на протестa. В интерес на истината, свършиха златна работа. Протестът беше обявен срещу бюджета. От първия ден на този бюджет всички от ГЕРБ, които сме говорили пред вас, са казали, че това е лош бюджет, който е компромисен, коалиционен, и нито един от нас не пожела дори да го защитава. Вчера съм провел сигурно над 100 разговора. Защото видях мои приятели. С едните — ритат ми в футбол. И ги попитах: „По каква работа сте на този протест?”. Те казват: „Нали, ти си против този бюджет”.

 

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Борисов обаче беше категоричен - не е време за оставка на правителството.

Ако сега падне правителството, първо - това означава, че следващите 3–4 месеца ще има изключителен хаос. Цените ще отидат в небесата. Така ще се компрометира еврото от 1 януари, че ние можем да станем първата държава, чието следващо правителство да поиска да излезе от еврото”, каза Борисов.

Вчера и те бяха, защото се върнахме към това, което беше в началото — правителство на малцинство, дистанциране, прибиране, както искате, вие си го коментирайте. И господин Пеевски беше така добър да се съгласи с всички мои предложения”, каза Борисов.

Заявка за подкрепа на кабинета дойде и от лидера на ДПС. Делян Пеевски коментира и протеста. „Оставка моя могат да искат само моите избиратели. Всеки има право да подкрепя своите партии. Омраза ги съветвам да не сеят — и то етническа също. Омраза към ДПС — това няма да им го позволя. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза. А от хората, които до вчера седяха в кабинета ми, пиеха си кафетата и ми подгъзурваха… Мирчев, който ми се навеждаше — наведен да подписвам… Те забравиха ли къде бяха до вчера? По цял ден седяха в моя кабинет. Тогава бях добър, сега съм лош, защото не ги подкрепям. Никога няма да ги подкрепя”, каза Пеевски.

А думите му станаха повод за скандал в кулоарите.

Скандал и физически сблъсък между Мирчев и Пеевски в парламента (ВИДЕО)

От пленарната зала опозицията призова за оставки и нови избори: „Има само един изход от тази криза - изтриване на касичките на Пеевски от бюджета, вън Пеевски от управлението на страната, оставка на правителството и предсрочни избори”, поиска Божидар Божанов.

 „Протестите ще продължават до оставката на коалиция „Наглите”, каза Костадин Костадинов.

Настояваме за незабавна оставка на правителството”, заяви Севим Али от АПС.

 

