Туристите могат да си върнат цялата платена цена при неправилно изпълнение на договора за пакетна почивка. Това може да се случи дори когато са им били предоставени някои услуги. Информацията е на "Активни потребители". Решението е на Съда на Европейския съюз, цитирано от ЕПЦ България. Pariteni посвещава разработка на този проблем.

В него се уточнява, че това важи за случаи, когато лошото предоставяне на договорената услуга е „толкова сериозно“, че пакетната екскурзия престава да има всякаква цел и вече не представлява обективен интерес за пътуващия.

До решението се стига след запитване на полски съд по повод оплакване на двама туристи от Полша. Те заминават на почивка, тип „ол инклузив“ в петзвезден хотел в Албания. На следващия ден, след като пристигнали, те били събудени от силен шум. По заповед на албанските власти двата басейна на хотела били разрушавани. Работата продължила четири дни, от 7:30 до 19:30 часа.

През това време гостите не могли да използват не само басейните, но и крайбрежната алея и павирания достъп до морето. Гостите на хотела били принудени да се редят на дълги опашки, за да получат храна, защото нямало достатъчно количество. Освен това е прекратено сервирането на следобедна закуска. А за капак - през последните три дни от почивката започнали допълнителни строителни дейности по доизграждането на пети етаж в хотела.

Пътуващите отнасят въпроса до съда в Полша, като искат връщане на цялата цена на пътуването си и обезщетение. Съдът изпраща запитване до ЕС за повече яснота във връзка с правата, които им предоставя Директивата относно пакетните туристически пътувания.

Решението на съда

Съдът постановява, че пътуващите имат право на пълно възстановяване на сумата, ако туристическите услуги не са били изпълнени или са били изпълнени лошо. Това важи и ако някои услуги от пакетната почивка са били предоставени, но дефектното изпълнение е толкова сериозно, че пътуването вече не изпълнява предназначението си. Дали е така обаче трябва да се преценява от националния съд при всеки конкретен случай.

Според съда, пътуващите нямат право на обезщетение, ако организаторът може да докаже, че проблемите са причинени от трета страна и че ситуацията е била непредвидима или неизбежна.



Националният съд трябва да определи дали туроператорът е знаел или е могъл да знае, че разрушаването е предстоящо. Ако е така, ситуацията не е била непредвидима и операторът трябва да изплати обезщетение на пътуващите.

Какво да направите, ако вашата почивка се окаже разочарование?



♦ Съберете доказателства (снимки, видеа).

♦ Уведомете организатора, за предпочитане - писмено. Оплачете се в самия хотел, отново писмено.

♦ След като се приберете вкъщи, поискайте компенсация с официално писмо до хотела.

♦ Свържете се с Европейски потребителски център България, ако организаторът на почивката е от друга държава от ЕС, Исландия или Норвегия.

