Темата за многохилядните протести през последните дни все още оттеква. Освен в София, демонстрации се проведоха в Русе, Пазарджик, Монтана, Видин, Сливен, Стара Загора и Сандански. Очаква се недоволството да продължи и през следващите дни, което ще окаже влияние върху политическата динамика. По темата говори проф. Михаил Константинов, директор електорални анализи и прогнози в Gallup International Balkan, в предаването "Пресечна точка".

Протестите и електоралното им измерение

Константинов обясни, че всеки протест може да бъде измерен чрез електорални ареали, но за да има реално влияние, трябва да се изпълнят определени условия. По думите му, протестът в понеделник, който според организаторите е събрал около 250–260 хил. души, може да се превърне в политическа сила, еквивалентна на 25 депутата в парламента.

За сравнение, според Константинов, супер протестът от 7 юни 1990 година, оценяван на близо половин милион души в София, би съответствал на 30 депутата. Той подчерта, че за реален ефект хората не само трябва да протестират, но и да гласуват:

„С протест може да махнете това управление, но новото управление може да формирате само с вашите гласове“, каза още експертът.

Гласуването и активността на младите

Константинов коментира, че истинската избирателна активност в България е около 45%, като по негови изчисления за по-добра представителност на парламента са нужни около 3 милиона гласоподаватели. Той призова младото поколение да запази енергията си и да участва активно в бъдещия изборен процес.

Специалистът подчерта, че без реално участие в изборния процес протестите не могат да произведат трайна промяна.

Еврозоната, бюджетът и предизвикателствата за гражданите

В контекста на предстоящото влизане на България в Еврозоната, Константинов предупреди за рискове, свързани с непознаването на новата валута. Първите месеци на 2025 г. той прогнозира като „трудни“, с потенциал за измами и финансови загуби за гражданите. Според него действията на властите са решаващи за минимизиране на хаоса:

„Ще има страхотно много опити за измами… Нека властите да бъдат на място си.“

Що се отнася до план-сметката за 2026 г., експертът отбеляза, че преработването му е положителна стъпка, но предупреди за последиците от неподготвеността - ако бюджетът не бъде адаптиран правилно, възможно е обществото да реагира с недоволство.

Политиците и поведението към тях

Константинов коментира и политическата култура, като изтъкна, че сцените в Народното събрание не съответстват на европейските стандарти. Той подчерта колко е важно уважението към гражданите и последиците от пренебрежението.

„Нашите политици трябва да се научат как да се държат. Когато пренебрегнете хората, те ви махат“, каза той.

По отношение на възможността правителството да бъде свалено чрез вот на недоверие, той уточни, че това е възможно, но не на следващия ден, като отбеляза необходимостта от политическа и институционална стабилност в краткосрочен план.

