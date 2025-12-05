Обявен е жълт код за проливни валежи за четири области на Южна и Югозападна България – Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Смолян. Ще духа умерен, в източните райони - и временно силен източен вятър, съобщават от НИМХ.

Снимка: НИМХ

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, за София – около 6°, а максималните – между 8° и 13°, за столицата – 9°.

В планините ще е облачно. Високите части ще бъдат обхванати от облаци. Главно в Рило-Родопската област и западните дялове на Стара планина ще има валежи от дъжд, а в местата над 1600 метра надморска височина – от сняг. Значителни по количество са валежите в Рило-Родопската област. Ще духа силен, по високите части - и бурен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 0°.

По Черноморието ще бъде облачно. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималните температури ще са 14-15°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде около 4 бала.

