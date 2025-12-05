Снимка: iStock
-
Трети ден от блокадата на гръцките фермери
-
Майката и сестрата на задържания след протеста Николай Алексиев: Той не е част от агитка и не е провокатор
-
Улица като лунен пейзаж: Жители на софийския квартал „Люлин” излизат на протест
-
Редица държави бойкотират "Евровизия" заради участието на Израел
-
Спортни новини (04.12.2025 - късна)
-
Коледната елха в Русе грейна с детска енергия и послание за доброта
Властите призоваха да не се пътува без причина
Мощна буря с името "Байрон" връхлетя Гърция със силни ветрове и проливни дъждове, които предизвикаха наводнения и срутища. В няколко региона са обявени червени кодове, а властите призоваха да не се пътува без причина. Според Гръцката метеорологична служба пороите в много райони ще бъдат силни и ще бъдат съпроводени с локална градушка.
Тежки наводнения и червен код в части от Гърция (ВИДЕО+КАРТА)
Заради лошото време и проливните дъждове всички училища и детски градини в област Атика, където се намира и гръцката столица Атина, както и всички начални и средни училища в Халкидики - ще останат затворени. Министерството на образованието съобщи, че във всички региони, в които учениците ще се наложи да си останат вкъщи заради лошото време, ще се провежда дистанционно обучение.
Ръководството на Министерството на националната отбрана съобщи, че е в постоянна комуникация с регионалните дирекции на образованието и с всички общини, изправени пред проблеми заради тежките метеорологични явления.
Оказана е помощ на двама германски туристи, след като мястото им за настаняване и караваната им са били наводнени. Двама унгарски граждани, собственици на жилище в района, също са били спасени от придошлите води.
Бурята "Байрон" се движи от югозапад на север.
Последвайте ни