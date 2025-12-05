Мощна буря с името "Байрон" връхлетя Гърция със силни ветрове и проливни дъждове, които предизвикаха наводнения и срутища. В няколко региона са обявени червени кодове, а властите призоваха да не се пътува без причина. Според Гръцката метеорологична служба пороите в много райони ще бъдат силни и ще бъдат съпроводени с локална градушка.

Тежки наводнения и червен код в части от Гърция (ВИДЕО+КАРТА)



Заради лошото време и проливните дъждове всички училища и детски градини в област Атика, където се намира и гръцката столица Атина, както и всички начални и средни училища в Халкидики - ще останат затворени. Министерството на образованието съобщи, че във всички региони, в които учениците ще се наложи да си останат вкъщи заради лошото време, ще се провежда дистанционно обучение.

Ръководството на Министерството на националната отбрана съобщи, че е в постоянна комуникация с регионалните дирекции на образованието и с всички общини, изправени пред проблеми заради тежките метеорологични явления.

Оказана е помощ на двама германски туристи, след като мястото им за настаняване и караваната им са били наводнени. Двама унгарски граждани, собственици на жилище в района, също са били спасени от придошлите води.

Бурята "Байрон" се движи от югозапад на север.