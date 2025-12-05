Пешеходец пострада при катастрофа в Русе, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Сигналът постъпил в 14:13 часа на тел. 112. Според първоначалната информация жена, шофирала автомобил, блъснала мъж, който пресичал на кръстовище между улиците "Хан Крум" и "Борисова". След това колата се ударила в спрени превозни средства.

На мястото веднага пристигнали екипи на полицията и на "Спешна помощ". Пешеходецът е откаран с линейка в болница, предаде кореспондентът на БТА в Русе Мартин Пенев.

Причините за инцидента се изясняват.

Редактор: Дарина Методиева