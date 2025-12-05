Велосипедист е загинал при инцидент в близост до село Плъстина в четвъртък. 64-годишният мъж от село Церовище, управлявал велосипед към Омуртаг и навлязъл в лентата за насрещно движение, където се блъснал в бус с великотърновска регистрация, управляван от шофьор на 49 години. Велосипедистът е починал на място.

Водачът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство.