Премиерът Росен Желязков не вижда причина кабинетът да подава оставка, а новият бюджет разрешава всички спорни моменти. Заявката на мандатоносителите е втората версия на план-сметката да е готова до края на годината.

Още преди вотът на недоверие да бъде официално внесен в парламента министър-председателят даде заявка, че оставката на правителството не е на дневен ред. На редовния блиц контрол в парламента той изтъкна успехите на правителството и цитира член от Конституцията, който казва, че то пада след успешен вот на недоверие.

"Очакваме да отидем на избори максимално бързо": ПП-ДБ внесе вот на недоверие към кабинета

В същото време лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов даде хоризонт за бюджета за следващата година. По думите му е склонен да се съобрази с искания на синдикати и бизнеса и е склонен да отпадне обвързането на минималната работна заплата със средната. Според сметките на Борисов страната ни е възможно да има първия си бюджет в евро до края на тази година.

Първият въпрос към властта дойде от ПП-ДБ. След критика за икономическата политика на правителството вносителите на вота на недоверие попитаха директно кога ще падне кабинетът.

„Бюджетът беше и остана една малка причина хората да излязат и да продължават да излизат по улиците, защото той е огледало на цялостната политика на правителството. След всичко, което е ясно - както на нас, така и на всички български граждани - кога, г-н министър-председател, възнамерявате да подадете оставка?”, попита Богдан Богданов.

Премиерът беше категоричен - няма намерения да се оттегля. „Хипотезата за това, което питате, е предвидена в член 89, ал.2 от българската Конституция”, отговори Желязков. Там е записано, че при успешен вот на недоверие правителството пада.

Премиерът подчерта и успехите на кабинета до момента. „В рамките на настоящата година българската икономика заработи с темпове, които през последните години не бяха забелязвани. Тази година България има два пъти по-висок растеж от средния за Европа. Тази година по ПВУ рекордно ще бъдат инвестирани в българската икономика около 5 милиарда лева”, заяви Желязков.

Това обаче не беше достатъчно за опозицията. „Позволете ми да улесня г-н премиера, като му връча неговата оставка за подпис от името на всички протестиращи граждани”, заяви Елисавета Белобрадова. След това той получи забележка от председателя на Народното събрание Рая Назарян. „Г-жо Белобрадова, нарушавате правилника и процедурата по блиц контрол. Ако има нужда от вашето съдействие, г-н Желязков ще ви потърси - бъдете сигурна”, подчерта Назарян.



От кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ очерта новите параметри на втората версия на план-сметката. „Като обикновен депутат съм помолил Теменужка Петкова всичките искания, включително и тези, които искаха бизнесът и синдикатите, да бъдат махнати, включително и обвързването на заплатата. Надявам се по този начин да бъде внесен бюджетът”, каза Борисов.

Неговите прогнози са разчетите за държавната хазна да са готови до края на тази година. „Надявам се и искаме да успеем, но ако има още вотове и подобни действия, ще работим и в почивните за парламента дни, каквото е необходимо, с извънредни заседания, да влезем в този тайминг. Ако днес Тристранката се разбере, понеделник се направи официална Тристранка, минават съответно бордовете на НОИ. Ако всичко е наред, ако вторник бъде вкаран бюджет в парламента, по най-бързия начин следващата седмица трябва да се гледа той”, заяви Борисов.