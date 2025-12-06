Години след приемането на еврото – каква е равносметката на Германия, Словакия и Хърватия? Тази събота в „Темата на NOVA” журналистът Нели Тодорова и операторите Николай Кънчев и Георги Чобански отвеждат зрителите на обиколка в няколко европейски държави, за да проверят как единната валута е повлияла на инфлацията и на доходите там.

Ще има ли увеличение на цените след влизане в еврозоната

Подобно на България – в началото и другите страни от еврозоната са се сблъскали със страхове и несигурност. Но с времето всички те отчитат ръст на икономиката, на инвестициите и на заплатите и пенсиите. Финансовите експерти в Европа са категорични, че перспективите пред бизнеса също се подобряват значително в условията на евро.

„Еврото – въпроси и отговори”: Как се промени инфлацията в страните от еврозоната при смяната на валутата

Въвеждането на единната валута обаче съвсем не е краят на пътя. Опитът на Европа показва, че след влизането в eврозоната и реформите, и иновациите трябва да продължат.

Повече по темата гледайте във видеото.