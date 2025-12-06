Кметът на Бургас Димитър Николов задейства системата BG-ALERT за района на селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър. Причината - преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен. Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътят през село Димчево.

5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на квадратен метър е падналият дъжд до момента там.

След 130 л/м² дъжд: Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево

Ситуацията в Царево

Четири екипа служители от Районно управление - Царево към момента са на терен, като за през нощта е създадена организация за работа на още два полицейски екипа. 12 служители са в готовност да се организират в допълнителни шест екипа при нужда и влошена метрологична обстановка.

Обилните валежи от дъжд на територията на Районно управление - Царево са започнали около 04.30 ч. днес, като освен наряда са осигурени три допълнителни полицейски екипа, които обходили съществуващите критични точки.

Падналото количество валежи е било около 130 литра на кв.м., което е довело до спиране на движението по републиканския път III-9901 в района на новия завод в Царево и района на местността "Падналите мостове", поради преливане на вода върху пътната настилка, идваща от дерета извън урбанизираните зони на общината и правеща водосбор на високите части на планината.

Ситуацията в село Лозенец

В село Лозенец екип на РУ-Царево затвори временно и ул. "Георги Кондолов" в района зад ваканционно селище Лозенец, където пътят също беше залят от вода.

Обходени са всички села и от ранните часове на деня е осъществен контакт с всички кметове и кметски наместници, както и с районната пожарна служба в Царево. Към момента няма разрушена инфраструктура, както и материални щети.

Ситуацията в къмпинг Арапя

В района на къмпинг Арапя е обходено навсякъде, като единствено каравани и бунгала непосредствено до дерето, което преминава покрай къмпинга, са били леко заляти. Повечето от обектите там са незаконни и са поставени нерегламентирано в земеделски земи. Системата BG-ALERT е задействана в 14.00 ч. Към момента няма бедстващи хора.

Наводененията в община Созопол

На територията на община Созопол отсечката на третокласен път III-7908 от село Зидарово към село Присад до село Димчево бе затворена, поради заливане с вода.

Отсечката на общински път от село Извор до разклона за село Зидарово бе отворена да движение, въпреки наводнението, тъй като оттока е бил бърз. Имало е три закъсали леки автомобила, като за извеждането им от рисковата зона е насочен екип на пожарната.

Около 14.15 ч. дигата на река Изворска, в която се влива река Факийска, се е скъсала и четиричленно семейство е евакуирано от къща в село Извор. Няма опасност за останалите къщи и хора. Пътят за Извор засега е отворен. А пътят през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.

Във всички критични зони са разположени полицейски патрули.

Валежите в община Приморско

Заради обилните валежи е повишено нивото на река Ропотамо в района на Ново Паничарево. Към момента ситуацията е под наблюдение, уточни кметът на Приморско. Според него няма опасност за населението.