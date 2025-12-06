Православната църква отбелязва денят на Св. Николай Чудотворец. Светията е покровител на рибарите, моряците и банкерите.

От 1992 година с решение на Общинския съвет на Бургас денят е избран и за празник на града. Всяка година се организират много събития, а вечерта се палят светлините на Коледната елха.

Точно в 18:00 часа бяха запалени светлините на Коледната елха. Тази година тя е висока 18 м, а по нея са разположени 11 хиляди лампички. Всяка една е с индивидуално управление и може да възпроизведе 16 млн цвята.

Празникът започна с официална церемония по издигането на националния флаг пред сградата на община Бургас.

Празнуваме Никулден

Бургаското духовенство, начело със Сливенския митрополит Арсений, отслужиха молебен за здраве и просперитет на бургазлии.

По традиция в Бургас празникът започва с приготвянето на рибния курбан, от който ще има за всеки. Тази година за целта бяха използвани близо 3 тона риба.

Колкото повече риба, толкова по-добре, но тази година морето не беше благосклонно откъм риба, затова нашата е три вида - скумрия, черноморски кефал и хек”, обясни офицерски кандидат Радостин Йорданов ог флотилия "Бойни и спомагателни кораби".

“Бахар, дафинов лист, девесил, черен пипер.Това са основните подправки, които съдържа рибният курбан”, сподели старшина втора степен Жечо Гарванов от същата флотилия.

По традиция Празничната обредна трапеза беше осветена. Според народната традиция разчупеният обреден хляб от домакина дава знак дали през следващата година ще се родят повече момичета или момчета.

“Тази година по-голямото парче остана в дясната ръка на г-н Николов. Всички знаем, че дясната е мъжката половина. Скъпи бургазлии, надявам се ще се раждат повече момчета”, пожела Пламена Кирова, която е главен уредник на Етнографската експозиция РИМ-Бургас.

След освещаването на трапезата започна и раздаването на рибния курбан.

А пред общината стотици застанаха за празничната снимка на имениците.