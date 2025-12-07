-
Ерозията е разрушила варовиковия таван и е оформилa две впечатляващи арки – „Божият мост“
Легендите разказват за непокорна река, която събаряла всички мостове по пътя си, освен един – огромна скална арка, под която в миналото минавал римски път към древна крепост. Макар преданията да са дело на въображението, реката и скалният феномен са напълно истински. „Божият мост“ се намира между селата Лиляче и Чирен, на няколко километра от Враца.
Достъпът до мястото започва по черен път край село Чирен, който води директно до Лиляшката крепост. Отбранителното съоръжение датира от римската епоха и е разположено върху плато до река Лиляшка бара. Сред камъните и тревите още личат останки от три охранителни кули и крепостна стена с дебелина около метър и половина – доказателство за някогашното стратегическо значение на укреплението.
„Дотам и обратно”: Загадката на Глухите камъни и изчезващото ехо в Източните Родопи
От крепостната стена тясна пътека отвежда към тайнствените скали покрай реката. След кратко спускане природата разкрива огромна сцена, издълбана от водата в продължение на милиони години. Някога Лиляшка бара е била подземен поток, преминаващ през обширна пещера. Ерозията е разрушила варовиковия таван и е оформилa две впечатляващи арки – „Божият мост“. Преданията твърдят, че боговете преминавали по тях, за да не газят водите на реката.
Тунелът под моста е дълъг около 100 метра, а сводът се издига на около 20 метра височина. Отдолу се усеща прохлада и величественият мащаб на природните сили.
За по-смелите посетители крайбрежните карстови скали разкриват множество отвори и процепи. Малка пътека води до естествена каменна тераса, от която се разкрива панорамен изглед към целия феномен.
От „Божият мост“ коларски път отвежда към село Лиляче, където природата е създала още едно впечатляващо творение – скалният лабиринт „Пешкето“. Разположен в североизточния край на селото, той е по-слабо известен, но не по-малко впечатляващ. След дъжд посетителите често се налага да преминат реката в плитък брод, за да достигнат входа на лабиринта – два масивни скални блока, които наподобяват крепостни кули.
„Дотам и обратно”: Магията на Хайдушките водопади в Берковския Балкан (ВИДЕО)
По тясна пътека се достига до обрасли в бръшлян проходи, ниши и естествени прозорци, оформени от вековни ерозионни процеси. Маркирана пътека няма, а движението из каменните тунели изисква внимание.
Археологическите данни подсказват, че просторните пещери около Лиляче са били използвани като убежища още в праисторията. Днес поречието на Лиляшка бара остава едно от най-живописните места във Врачанския край – тихо, прохладно и подходящо за разходки и приключения сред природата.
