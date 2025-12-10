Подложени сме на едно унижение и пренебрежение - нещо, което работещите в читалищните институции не заслужават. Това каза Теодора Иванова, председател на НЧ “Искра-1860“.

Читалищата в страната надигат глас. С обща протестна декларация те настояват за уважение към труда си, за край на системното пренебрегване и за ясна, дългосрочна държавна стратегия към читалищната мрежа.

Недоволството вече е прераснало в протестна готовност - над 900 души подкрепиха декларацията само в рамките на първото денонощие.

Читалищата излизат на национален протест

“Недоволството ни не остава скрито, защото вече има разпространена протестна декларация в публичното пространство. Поводът за нея е Бюджет 2026 и по-специално средствата, които са заложени за читалищата”, обясни Иванова.

Според нея сумата, която е отредена за субсидирана бройка, е крайно недостатъчна, за да продължат читалищата да функционират нормално. “Тя би стигнала едва за покриване на минималната работна заплата и за осигуровките към нея - в известна степен и за част от издръжката. Липсват пари за дейност, липсват пари за поддръжка на материалната база и на сградния фонд”.

“В бюджета липсват и програми, по които можем да кандидатстваме, за да финансираме по някакъв начин дейностите, които развиваме в читалищата. Изцяло липсват и програми за обновяване на техническата обезпеченост на сцените за сградния фонд”, коментира Иванова.

Парите за култура: Защо бюджетът е "счетоводна илюзия"

По думите ѝ това е поводът, но не е основната причина за тяхното недоволство. “Държавата през последните години неглижира изцяло читалищната дейност. Няма ясна визия за това каква е ролята на българското читалище в съвременните условия, нито пък къде е мястото в културната и образователната политика на държавата ни”.

“Подложени сме на едно унижение и пренебрежение - нещо, което работещите в читалищните институции не заслужават. Силно се надявам, че тази протестна декларация с всичките искания в нея ще бъде един сериозен повод да седнем на една маса с управляващите и да поставим на дневен всички проблеми, които стоят пред читалищния сектор”, обясни Иванова

Целия разговор гледайте във видеото.