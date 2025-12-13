В Източните Родопи, край Кърджали, природата е създала няколко изключителни скални феномена, свидетелстващи за бурната геоложка история на района. Преди около 40 милиона години този регион е бил морско дъно, а вулканичната активност, утаената пепел и последвалата ерозия са оформили причудливите скални образувания, които днес привличат туристи и любители на природата.

Едно от най-известните чудеса е Каменната сватба, намираща се на няколко километра от Кърджали, край село Зимзелен. Две 10-метрови скални фигури наподобяват младоженец и булка. Легендата разказва за влюбени, чиято сватба била вкаменена от вятър и греховни мисли на свекъра. Младоженецът, разплакал се, се помолил да сподели съдбата на своята любима – и така двамата останали завинаги прегърнати в скалата.

Красотата на района не спира до Каменната сватба. На по-малко от 20 километра северно, край село Бели пласт, природата е оформила каменните гъби – скални образувания с по-мека, ерозирала основа и по-твърда шапка, приличащи на гигантски гъби.

И тези форми са обвързани с легенда. Според преданието тук живели въглищарят Радуил и неговите четири дъщери. Когато османските орди нападнали местното население, момичетата се опитали да избягат, но били убити и се превърнали в каменни гъби, които и до днес впечатляват посетителите.

И Каменната сватба, и каменните гъби са своеобразен открит музей на историята на Земята – доказателство за древното морско дъно и вулканичната активност, оформили Източните Родопи преди десетки милиони години.

