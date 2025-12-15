Министърът на външните работи на Република България Георг Георгиев взе участие в последното за тази година редовно заседание на Съвет „Външни работи“ на Европейския съюз, което се проведе днес в Брюксел.

Външните министри на държавите членки започнаха работата си с обсъждане на ситуацията в Близкия изток, която остава изключително напрегната. Специален акцент беше поставен върху отношенията със Сирия, една година след падането на режима на Асад.

Втора основна тема от дневния ред бяха отношенията между ЕС и Китай. Дискусията беше фокусирана върху геоикономическите и геополитическите измерения на тези отношения, като беше подчертана необходимостта от запазване на единството между държавите членки и от тясна координация в подхода на ЕС към Пекин. Министър Георгиев заяви, че България подкрепя поддържането на активен и конструктивен диалог с Китай по всички въпроси от взаимен интерес, като подчерта значението на прагматичното ангажиране с КНР.

Съветът обсъди и ситуацията в Украйна с участието на украинския външен министър Андрий Сибига. Фокусът на дискусията беше поставен върху изпълнението на съвместните ангажименти в областта на сигурността и отбраната между ЕС и Украйна, включително предоставянето на гаранции за сигурност от страна на Европейския съюз. Бяха разгледани възможностите за по-нататъшно засилване на ангажиментите на ЕС, като върховният представител Кая Калас представи конкретни предложения в тази насока. Министрите обсъдиха също предложенията на Европейската комисия относно възможностите за осигуряване на финансиране за Украйна и се спряха и на усилията за връщане на депортираните и насилствено разселени украински деца. В своето изказване министър Георгиев подчерта, че единствено Украйна има правото да взема решения по чувствителни въпроси, включително и териториални.

България приветства приемането на т.нар. „малък“ санкционен пакет срещу руския „сенчест флот“, който пряко подпомага руската военна машина. В този контекст беше изтъкната и важната роля на Черно море за следвоенното възстановяване на Украйна.

"Успоредно с усилията в рамките на ЕС е необходимо да се засилят и интензивните контакти с ключови международни партньори, за да бъде осигурено устойчиво и достатъчно финансиране в подкрепа на Украйна", заяви министър Георг Георгиев.

