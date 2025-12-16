Столичната община започва кампания за подкрепа на хората в нужда през зимните месеци. Тя ще продължи от 17 декември 2025 г. до края на март 2026 г.

Всеки ден между 11:30 и 14:00 ч. в храм „Св. Мъченица Параскева“ нуждаещите се ще получават сандвич, плод и топъл чай.

„Купи и дари": Млади и възрастни в обща кауза в полза на най-уязвимите



Официален старт на кампанията ще даде заместник-кметът по социални дейности и интеграция на хора с увреждания Надежда Бачева.

