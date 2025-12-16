ФК "Пари Сен Жермен" беше осъден да изплати 60 милиона евро на бившия си нападател Килиан Мбапе за неизплатени възнаграждения и бонуси. Решението е постановено от трудов съд в Париж, където през ноември Мбапе внесе иск срещу бившия си клуб след продължителен спор между двете страни. Първоначално френският национал настояваше за обезщетение в размер на 263 милиона евро.

От своя страна ПСЖ търсеше 440 милиона евро от Мбапе, позовавайки се на щети и „загуба на възможност“, след като той напусна със свободен трансфер и клубът не получи трансферна сума.

26-годишният футболист, който в момента играе за "Реал Мадрид", претендираше за деветцифрената сума като компенсация по договорен спор и заради недобросъвестно отношение от страна на клуба. Искът включваше и 55 милиона евро неизплатени заплати. От ПСЖ пък търсеха обезщетение във връзка с пропаднал трансфер на Мбапе в саудитския "Ал-Хилал" през 2023 г., оценяван на около 300 милиона евро.

Редактор: Дарина Методиева