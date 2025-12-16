Коледната магия отново оживява по улиците на София. От вторник в центъра на столицата тръгват празничните коледни влакчета, които ще зарадват малки и големи и ще превърнат разходката из града в истинско коледно приключение.

Атракционните влакчета ще се движат в периода от 16 декември до 4 януари и ще преминават през едни от най-емблематичните места в сърцето на София, потопени в празнични светлини, настроение и усмивки. Началната и крайната спирка е площад „Александър Невски“, откъдето маршрутът продължава по ул. „Георги Раковски“, бул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Христо Ботев“, бул. „Стамболийски“, пл. „Независимост“, бул. „Дондуков“ и отново се връща на площад „Александър Невски“. Предвидена е и междинна спирка при НДК – на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.

Влакчетата ще се движат на всеки 30 минути всеки ден от 10 до 20 ч. Цената на билета е 5 лв. (2,56 евро), като децата до 10 години и хората в неравностойно положение пътуват безплатно, задължително с придружител, който заплаща стандартен билет.

Инициативата е на Столичната община и ОП „Туризъм“ /Visit Sofia/.

Редактор: Емил Йорданов