Празничната елха на София в сърцето на града – на площад „Св. Александър Невски“ – грейна в хиляди светлини.

Точно в 19.00 заблестяха светлините в центъра на града. За да може с наближаването на Рождество Христово – настроението на малки и големи, жители и гости на столицата да стане още по-празнично.

Всички над 20 хиляди лампички, увити около елхата, бяха запалени от кмета Васил Терзиев. А час по-рано площадът пред патриаршеската катедрала беше огласен от празничен концерт с участието на хора към Софийската духовна семинария, комбо състав към Националната музикална академия и още любими изпълнители.

Снимка: Георги Димитров

Снимка: Георги Димитров