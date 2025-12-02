-
Всички над 20 хиляди лампички, увити около елхата, бяха запалени от кмета Васил Терзиев
Празничната елха на София в сърцето на града – на площад „Св. Александър Невски“ – грейна в хиляди светлини.
Точно в 19.00 заблестяха светлините в центъра на града. За да може с наближаването на Рождество Христово – настроението на малки и големи, жители и гости на столицата да стане още по-празнично.
Запалиха светлините на най-високата жива коледна елха в Европа в Димитровград
Всички над 20 хиляди лампички, увити около елхата, бяха запалени от кмета Васил Терзиев. А час по-рано площадът пред патриаршеската катедрала беше огласен от празничен концерт с участието на хора към Софийската духовна семинария, комбо състав към Националната музикална академия и още любими изпълнители.
Снимка: Георги Димитров
Снимка: Георги Димитров
