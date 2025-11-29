В Димитровград официално бяха запалени светлините на най-високото живо коледно дърво в Европа. Местната атракция отново привлече стотици жители и гости на града на централния площад.

Дървото последно беше измерено преди няколко години в присъствието на нотариус. Тогава височината му надхвърляше 30 метра, като от общината са убедени, че оттогава е израснало още. Засега твърдението, че това е най-високото живо коледно дърво на континента, не е опровергано.

Украсата му е впечатляваща:

160 светещи топки;

над 90 други светлинни елемента;

и цели месец работа по декорацията.

Запалването на светлините превърна площада в истински празничен център. Десетки семейства дойдоха заради зрелищната украса, празничния базар и въртележките, които донесоха най-голяма радост на децата. Малките посетители имаха и специална „станция“ – пощенска кутия за писмата им до Дядо Коледа.

„Гордеем се с дървото и с това, че успяваме да правим такава организация. Най-важно е радостта на децата“, споделиха от общината.

Празничното настроение и впечатляващото дърво в Димитровград за поредна година показват, че понякога коледните чудеса се случват съвсем близо до нас – в сърцето на Южна България.