Височината на дървото надхвърля 30 метра
В Димитровград официално бяха запалени светлините на най-високото живо коледно дърво в Европа. Местната атракция отново привлече стотици жители и гости на града на централния площад.
Дървото последно беше измерено преди няколко години в присъствието на нотариус. Тогава височината му надхвърляше 30 метра, като от общината са убедени, че оттогава е израснало още. Засега твърдението, че това е най-високото живо коледно дърво на континента, не е опровергано.
Украсата му е впечатляваща:
- 160 светещи топки;
- над 90 други светлинни елемента;
- и цели месец работа по декорацията.
Коледните базари в Германия: Между празничния дух и страха от тероризъм
Запалването на светлините превърна площада в истински празничен център. Десетки семейства дойдоха заради зрелищната украса, празничния базар и въртележките, които донесоха най-голяма радост на децата. Малките посетители имаха и специална „станция“ – пощенска кутия за писмата им до Дядо Коледа.
„Гордеем се с дървото и с това, че успяваме да правим такава организация. Най-важно е радостта на децата“, споделиха от общината.
Празничното настроение и впечатляващото дърво в Димитровград за поредна година показват, че понякога коледните чудеса се случват съвсем близо до нас – в сърцето на Южна България.
