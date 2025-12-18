Институтът за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ създаде най-голямата в света отворена 3D база данни за изкуствен интелект, който разбира едновременно език и пространство, съобщиха от висшето училище, цитирани от БТА.

Съвместно с водещи международни научни институции INSAIT представи SceneSplat-49k – най-мащабната публично достъпна колекция от висококачествени и сложни 3D сцени във формат Gaussian Splatting, както и SceneSplat-Benchmark – платформа за оценка на модели за Language Gaussian Splatting. Базата данни включва 48 856 реконструирани сцени от реалния свят – както закрити, така и открити пространства, като над 12 000 от тях съдържат и езикови характеристики. Проектът е реализиран с впечатляващ ресурс от 861 GPU-дни.

Новата технология позволява на системите с изкуствен интелект да „разговарят“ с 3D средата чрез естествен език и да разбират пространствени и семантични отношения директно в три измерения – нещо, което досега беше силно ограничено от липсата на мащабни и качествени данни. SceneSplat-Benchmark въвежда по-реалистични условия за оценка, като обхваща 1060 сцени и 325 семантични класа и тества моделите директно в 3D среда, а не чрез 2D проекции.

Снимка: INSAIT

Проектът е резултат от международно сътрудничество между INSAIT и университети като Амстердамския университет, ETH Цюрих, Университета „Джонс Хопкинс“, Университета в Пиза и други. Според Софийския университет това е ключова стъпка към следващото поколение 3D системи за изкуствен интелект с приложения в роботиката, виртуалната и добавената реалност и естественото взаимодействие между хора и машини. INSAIT беше открит през 2022 г. по инициатива на проф. Мартин Вечев и в партньорство с ETH Zurich и EPFL, като днес институтът затвърждава позициите на България на световната карта на високите технологии.

