Протестите се консолидираха около искането за смяна на начина на управление, а поводът беше бюджетът. Прекалената власт и арогантност доведоха до повишаването на обществения гняв. Площадът поиска и честни избори. Това каза социологът Елена Дариева в студиото на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Изборните правила, които имахме през 2021 г. – машинно гласуване, заедно с електронни разписки от вота, повторно броене на електронните бюлетини, пускане на отчет в края на изборния ден – показаха, че при този начин на гласуване има най-малък брой невалидни гласове, коментира още тя.

Социологът Евелина Славкова е на мнение, че темата за начина на гласуване е изключително актуална, особено преди избори. Тя посочи, че машинното гласуване има своите рискове заради самите машини, като това е предизвикало и различни коментари. По нейни думи отварянето на Изборния кодекс сега крие рискове за политиците и те добре знаят това.

Дариева е на мнение, че консултациите при президента с отделните партии са посочили, че не може да има нова управленска формула в настоящото Народно събрание. Заявките на политиците са за нови избори, следователно на преден план излиза и тази за честността на вота, допълни още тя.

Славкова също беше категорична, че в рамките на този парламент няма как да се сформира друго мнозинство. Тя е на мнение, че нито една от политическите сили няма интерес да влиза в коалиционно управление с когото и да е.

