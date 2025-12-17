Заместник-председателят на БСП в оставка Калоян Паргов гостува в предаването „Пресечна точка“ по NOVA, където коментира трусовете в лявото пространство, оставките в ръководството на партията и политическата обстановка в страната. Според него предстоящите предсрочни избори поставят всички партии в извънредна ситуация.

„Предстоят ни предсрочни избори, тоест отново сме във „военновременна среда“, в която влизаме в авариен режим всички политически сили, дори някои не бяха излезнали, както виждаме през цялата година, въпреки редовното правителство“, заяви Паргов.

►За оставките в БСП и бъдещето на партията

Паргов внесе уточнение относно процесите в столетницата след вчерашното заседание. „Атанас Зафиров си подаде оставката, но тя не беше гласувана от Изпълнителното бюро, и оставката на Изпълнителното бюро пък след това беше подадена. Националният съвет ще е на 10 януари догодина - емблематична дата за БСП“, обясни той.

Според него този ход е бил наложителен, но не е панацея. „Оставките са понякога необходими за отпушване на напрежението, но дали те решават някакъв въпрос в момента - отговорът е не. В момента това, от което имаме нужда, е малко да спадне емоцията и да преценим можем ли да продължим в този вид или не можем“, коментира Паргов.

Той отрече да има „война между поколенията“ в левицата, но призна демографския проблем: „В БСП няма поколенческа война, в БСП има нужда от млада кръв. Предвид демографския разрез и на партията, пък и на електората. Това е един от проблемите, който, както виждаме, една или друга оставка на един или друг лидер не е решил досега“.

►Отношенията с президента

Заместник-председателят на БСП определи днешната среща с държавния глава Румен Радев като „приятелска“ и подчерта промяната в диалога.

Колкото до това дали се притесняват от евентуален бъдещ политически проект на Радев, Паргов отговори: „Трудно се говори за нероден Петко, а и все пак ви казах, че това не е тема на днешните разговори“.

►За бюджета

Относно решението на депутатите да приемат удължителен закон за бюджета, вместо редовен такъв, Паргов изрази несъгласие с промяната в позицията на кабинета в оставка.

„Удължителният бюджет е втората опция, която предложи Министерски съвет в оставка, и това, което нас ни изненада, е смяната на ракурса и позициите в рамките на 24 часа. На този етап не мисля, че това е разумно“, заяви той, допълвайки, че това са „предизборни тактики на къси разстояния“.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка