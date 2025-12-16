По какви правила ще гласуваме на предсрочните избори и може ли да се премине към изцяло машинен вот с автоматизирано преброяване? Темата в предаването „Пресечна точка“ коментира доц. Златогор Минчев, експерт по киберсигурност и консултант към ЦИК. Според него технологичното време за въвеждане на нови устройства до март е крайно недостатъчно.

„Ако гласуваме с мобилни телефони, ще вдигнем избирателната активност веднага и по-младите хора ще се включат в процеса, но това едва ли ще се случи за предстоящия вот”, заяви доц. Минчев. Той посочи, че електронното гласуване е бъдещето, но за момента най-бързото и евтино решение, към което вървим, е хартиеното.

Експертът разясни технологията относно идеите за машини, които броят бюлетините: „Тези машини не могат да броят, но бюлетините имат един QR код. Има четец, с който могат да бъдат технологично преброени”. Според него това решение е добро, защото е защитено и елиминира грешките при броенето, като например двойното отчитане на една бюлетина. „Това е изпълнима задача, но трябва да купим и тези скенери за преброителните пунктове”, допълни той.

Доц. Минчев обаче изрази скептицизъм, че новите сканиращи устройства могат да бъдат въведени за изборите през март. „Ако изборите са в края на март, това е много амбициозна задача. Но за едни следващи избори, например президентските наесен, е по-реалистично”, коментира той. Експертът подчерта, че ако машините са внесени, ще трябва поне месец за сертифициране и тестове. „Без стрес тестове никой не въвежда нова технология”, категоричен бе Минчев.

Консултантът към ЦИК предупреди, че връщането към изцяло хартиения вот крие рискове. „Там винаги може някой да драсне, злоумишлено или случайно, и бюлетината да стане недействителна. При сканиращите устройства този въпрос изчезва - ако бюлетината не мине през скенера, се връща и се прегласува”, обясни доц. Минчев. Той изрази мнение, че някои политически субекти не искат да се вдигне електоралната активност, защото им е удобно по-ниското присъствие.

