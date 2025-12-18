Европейската централна банка (ЕЦБ) запази основните си лихвени проценти без промяна за четвърто поредно заседание и повиши прогнозите си за икономическия растеж за тази и следващата година.

След серия от понижения, продължила около година, централната банка на 20-те държави от еврозоната поддържа ключовата депозитна лихва на ниво 2% от юли насам. Това е в контраст с Федералния резерв на САЩ и Английската централна банка, които наскоро понижиха лихвите в отговор на признаци за забавяне на икономиките.

ЕЦБ оставя отворена врата за понижение на лихвите през 2026 г.

Инфлацията в еврозоната през последните месеци се установи около целта на ЕЦБ от 2%, а Европа се справи с митническата офанзива на американския президент Доналд Тръмп по-добре от първоначалните очаквания, което означава, че не е имало сериозен натиск за незабавна промяна на лихвите.

„Няма да има голяма изненада под коледната елха на ЕЦБ“, заяви пред АФП икономистът на банка „Бернберг“ Феликс Шмид преди заседанието. „Инфлацията е под контрол, растежът е приемлив“.

След потвърждаването на паузата инвеститорите ще следят внимателно пресконференцията на председателя на ЕЦБ Кристин Лагард, насрочена за 15:45 ч. (българско време), за евентуални сигнали за бъдещата посока на паричната политика, след като членовете на Управителния съвет дадоха противоречиви индикации.

Изабел Шнабел - смятана за един от по-острите гласове в ЕЦБ и особено предпазлива по отношение на инфлацията - по-рано този месец засили очакванията за евентуални бъдещи повишения на лихвите, след като заяви пред „Блумбърг“, че се чувства „по-скоро комфортно“ с това пазарите да залагат на покачване на лихвените проценти.

