Списание The Economist определя португалската икономика като най-добре развиваща се през 2025 година. Няма как този успех да се припише изцяло на еврото – най-малкото, защото от въвеждането му е минал почти четвърт век.

Въпреки челната позиция в класацията на британското издание само преди няколко дни португалците излязоха на национална стачка в защита на доходите и работните места. Градският транспорт беше спрян, както влакове и самолети. Не работеха дори училищата. За недоволството на хората не е виновна единната валута. Самите протестиращи обвиняват правителството – не еврото.

Един от секторите, в който най-бързо, най-видимо, а и най-ясно се вижда какъв е ефектът от въвеждането на еврото в Португалия е туризма.

Туристическият сектор е сред най-важните за португалската икономика. Той осигурява около 20% от брутния вътрешен продукт на страната. За двайсетина години чуждите туристи се удвояват. COVID-19 предизвиква временен срив, но секторът бързо се възстановява. През миналата година приходите от туризъм са почти 30 млрд. евро.

За онези, които идват от страни от еврозоната, това да могат да плащат със собствената си валута и зад граница е от голямо значение. Вероника и съпругът й са от Испания.

„Когато може да плащаме с евро е по-лесно. И си е важно когато решаваме коя страна да посетим. Не трябва да го мислиш. Няма нужда да ходиш по банките да обменяш. Може би в началото имаше затруднения за хората, но сега животът е по-лесен. Не помня да е имало сериозни проблеми. България е дестинация която обмисляме, но ще изчакаме да въведете еврото“, казва Вероника, която е турист от Испания.

И властите и бизнеса в Португалия са категорични – еврото поставя държавата в плановете на туристите. „Туристите плащат много големи комисионни, когато обменят местна валута, за да купят левове в случая с България. А когато се върнат, трябва да обменят останалите им левове отново в евро. Аз ходя и на места, където не плащат в евро. Обичам да посещавам Азия, Северна Америка. Но ако някой от еврозоната реши да си направи кратка екскурзия, много по-вероятно е да предпочете да отиде в страна с евро. Не казвам, че това ще е революция за туризма ви, но при всички случаи еврото ще помогне“, заявява зам.-финансовият министър на Португалия Жозе Мария Брандао де Брито.

„Доколкото знам туризмът е сектор с много възможности в България, както е и тук. Така, че е много вероятно наши туроператори, наши хотелски вериги да инвестират у вас, да изградят нови хотели. Разбира се еврото не е единственото, което има значение. Важна е природата, застраховките, цените, но е много по-лесно туристите да сравняват разходите, които биха имали, за да посетят България в евро“, споделя зац.-председателят на Асоциацията на португалските индустриалци Жорже Пайш.

И тук страховете, че всичко ще поскъпне драстично, са съществували при въвеждането на еврото. Най-притеснени са били възрастните хора. Инфлацията в първата година е 3.6%. Като ефектът от самото евро е около 1%.

Поругалия е сред държавите, които първи въвеждат еврото. Властите, които тогава застават категорично зад единната европейска валута, посрещат страховете на българите и мислите, че е по-добре да си запазим лева с аргумента „Щом искате да сте част от единния пазар, значи трябва да приемете и единната валута“.

Министър на финансите на Португалия през 2002 година е Жорже Брага де Маседо. Той е бил и в екипа на Жак Делор в Брюксел преди това. Като председател на Европейската комисия Делор е един от архитектите, изградили единния европейски пазар и еврото.

„Ще използвам това което Жак Делор казваше. Един пазар – една валута. Може би онези българи, които в момента не мислят, че България наистина е част от европейския пазар, имат казус. Но ако казват „Ние сме част от пазара, обаче искаме да си имаме отделна валута“, това е глупаво. Вижте Съединените щати – там между някои щати има огромни различия, но представяте ли си ги без долара. В момента това, което много често се случва – хората да искат да се възползват от ползите от това да стъпят на европейския пазар, но казват „Защо ни е една валута?“, което е нелогично“, казва бившият министър на финансите на Португалия Жорже брага де Маседо.

Ръстът на икономиката в Португалия след еврото до днес, макар да е добра новина, върви с казуси, които изискват правителството да предприема стъпки. В някои градове се оказва, че общините не могат да отговорят на търсенето на имоти, и се стига до поскъпване на жилищата. Освен това, растящата икономика се нуждае от работна ръка. В Португалия все по-често се налага да я внасят работници от чужбина. Управителят на централната банка на Португалия по времето на въвеждане на еврото Антонио де Соуза пресмята, че за последните 4 години емигрантите дошли да работят тук са почти милион и половина. Това на фона на 10 милионна Португалия е сериозен процент. Според Соуза трябва да се внимава и с трупането на дългове.

„Страната ни беше много добре приета на международните пазари – по отношение на това да тегли дълг. Започнахме да теглим и все повече заеми, защото беше и евтино, и лесно. В продължение на години правителствата бяха твърде мързеливи да осъзнаят какво може да стане. И когато удари финансовата кризата от 2008, се наложи да се вдигат данъци, да се намаляват заплати, за да се овладеят бюджетните дефицити. Имаше и полза. Вече всички знаят, че не може да имаме 3% преразходи в бюджета. Дефицитът трябва да е 0. В последните години дори сме на излишъци“, заявява бившият управител на Централната банка на Португалия.

Макар вече никой да не смята в португалски пари, ескудото не е забравено. Старите монети се превръщат и в накити, които привличат интереса и на местните и на туристите

„Започнах да правя бижута миналата година. Видях тези монети в къщата на баба и дядо и реших, че ще е хубаво да ги превърна в бижута. Това са старите ни пари. Сега в Португалия използваме евро, но мисля, че като част от спомените за старите времена е хубаво да ги превърна в пръстени например. Туристите ги купуват за спомен от Португалия. Някои местни ми разказват за онези времена. За мен е трудно да говоря за онези времена, защото не ги помня. Аз през целия си живот съм плащала с евро. Ситуацията в момента е сложна, но като цяло, не заради еврото. Поскъпване на храни, световни проблеми, цени на петрол“, споделя бижутерът Мария Каролина.