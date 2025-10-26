Остават 2 месеца до въвеждането на еврото в България. Как навремето Австрия се справя с това да изтегли шилинга и да го замени с еврото през 2002 г.? Оттогава са минали вече 23 години. Нели Тодорова ни среща с Волфганг Шюсел – канцлер на Австрия при въвеждането на еврото. Каква според него е рецептата за въвеждането на единната европейска валута и помни ли какво е купил с първите евробанкноти, които е обменил?

"До днес много точно помня какво направих с първите банкноти евро. За посрещането на 2002-ра бях поканил във Виена Романо Проди, който беше председател на ЕК. Отидохме на опера и след това в първите минути на новата година излязохме и се отправихме към катедралата "Свети Стефан". Купихме цветя. Поднесох букет рози на съпругата си с първите евробанкноти. Беше фантастично преживяване", спомня си Шюсел.

"Беше много важен момент и защото до мен, за да празнува въвеждането на еврото беше и Сузане Рийс от Партията на свободата. Години преди това тя беше подела акция срещу еврото – събираха подписи за провеждане на референдум срещу единната валута. Събраха едва около 250 000 подписа – не получиха подкрепа. Пет години по-късно точно Сузане Рийс стана мой вицеканцлер, в моето правителство, и всъщност в първите часове на 01.01.2002 тя беше редом с мен при въвеждането на еврото. Беше хубаво", допълва той.

Австрия и еврото: Икономическите ефекти след смяната на шилинга с единната валута

Имаше ли тогава страхове, че еврото ще доведе до проблеми?

"Имахме валута с традиция, така че напълно разбирах скептицизма на хората. Австрийският шилинг беше свързан с историята ни. Част от възхода на икономиката ни стъпваше тъкмо на стабилността на шилинга. А и имахме много сложен курс към еврото – беше 13 точка 76. Представете си – как се пресмята това. Имаше много скептици – абсолютно разбираемо. Имаше и страхове от по-висока инфлация, притеснения, че някои предприемачи ще се възползват да вдигнат цените. Ние като правителство – първо трябваше да гарантираме, че преходът ще е спокоен и плавен. Трябваше да осигурим достатъчно банкноти и монети – това е техническата страна. След това – да информираме хората. Това беше критичен момент. Защото 4 седмици преди въвеждането 80 процента от австрийците не бяха наясно какво ще се случи", разказа Шюсел.

Тогава правителството решава, че 3 месеца преди въвеждането на еврото и 2 два след това, цените ще са и в евро и в шилинги – задължително. След това търговците могли да запазят двойните цени още известно време - по желание. "Повечето компании го направиха. Като цяло всичко е в ефективното сътрудничество между правителството, социалните партньори, обществото и медиите – мисля че мина добре", допълва бившият канцлер.

На хартия – изглежда, че всичко е минало спокойно - 2 процента инфлация. Ако потърсите информация за еврото и Австрия, обаче, ще откриете израза ойро ис тойро – еврото е скъпо?

"Има рима ”ойро ис тойро” – еврото е скъпо. Това беше слоган на опозицията. Има разлика между това как ти усещаш инфлацията и каква всъщност е тя. През 2002-ра проблемът беше, че по същото време енергийните цени се вдигнаха, цените на храните също – в глобален план – имаше поскъпване наистина, но усещането беше за още по-висока инфлация. Това е реалността - на усещане инфлацията винаги е по-висока от фактически измерената и ние трябва да работим срещу това. Работа на правителството е да убеди хората, че те внимават, следят цените – че няма да позволят на някакви играчи да спечелят. Аз мисля че в случая с Австрия това се получи", коментира Волфганг Шюсел.

Какъв съвет бихте дали на нашите власти – какво да правят или пък какво да не правят, за да убедят хората че еврото не е скъпо?

"Информирай, информирай, информирай – това е най-важното. Защото на макроикономическо ниво ефектите са ясни – предимствата са абсолютни. За туризма например – България е като Австрия ние сме туристически държави. Еврото е фантастична възможност за страна като вашата. На хората от еврозоната, които идват в България, няма да им се налага да обменят пари. За износа – също е голям плюс. Второ - контрол, контрол, контрол. Много е важно хората да чувстват, че правителството е наясно, че може да възникнат проблеми, че може да се появят играчи, които да злоупотребяват. Но те са там – готови да ги спрат. Чисто техническата страна също е важна, но аз съм сигурен, че България ще се справи", заяви още политикът.

Имало ли е някога момент, в който сте си казвали – беше грашка?

"Никога, никога. Това беше изключително предимство за нас. Разбирам, че чисто психологически ти трябва да преглътнеш мисълта, че се отказваш от нещо твое, нещо важно. Представете си германците – те трябваше да се откажат от марката. Тази идея никога не е била харесвана в Германия. Хелмут Кол щеше да загуби, ако беше допуснал да има референдум за въвеждане на еврото. Това беше цената на истинското обединение на Германия. А и вашата валута така или иначе вече е вързана с еврото – мисля че за вас дори ще е по-лесно", завърши Волфганг Шюсел.