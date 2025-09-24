Стотици хиляди евро влизат в бюджета на Хърватия от глоби заради злоупотреби при въвеждането на еврото през 2023 г. Каква е санкцията за фризьорка, решила безпричинно да вдигне цените си, както и как се променят доходите в Хърватия след въвеждането на единната европейска валута?

Отговорите на тези въпроси - от нейно превъзходителство посланика на Хърватия у нас Ясна Огняновац. С нея разговаря Нели Тодорова.

"В нашия случай нямаше силни противници на еврото. Първо – защото Хърватия е туристическа държава. Миналата година имахме над 21 милиона туристи. Те най-често идват от страни от еврозоната, така че еврото ни беше близко и познато", каза дипломатът.

По думите ѝ в момента на въвеждане на еврото 61 процента от хърватите подкрепяли напълно еврото. "Нашето правителство започна информационната кампания много рано – година преди реалната смяна на куната с еврото, именно за да обяснят на хората какво всъщност ще се случи и така да отстранят объркването и страховете", обясни посланикът.

Според нея Хърватия и България имат еднаква история по отношение на валутите си.

"И нашата куна беше вързана първо за германската марка, а след това за еврото, както и тук. В момента в България, когато продаваш апартамента или колата си, ще обявиш цената в евро, а плащането ще се извърши в лева. Същата беше ситуацията и в Хърватия. Разликата е, че сега когато сме част от еврозоната, стоим на масата с останалите членове и участваме при вземането на решения за бъдещето на еврото, за лихвените нива и за останалите важни въпроси за нашата валута. В България сега следвате решенията, взети от еврозоната. Левът ви е вързан с еврото, но не сте част от тези, които вземат решенията. След 1 януари и гуверньорът на БНБ ще има думата за бъдещето на единната валута", посочи Н.Пр. Огняновац.

Тя отбелязва, че когато една страна е част от определена група, всички останали в нея стоят зад гърба ѝ по някакъв начин.

"Те защитават вашата търговия и валута. Не сте сами. Условията за заемане на пари от финансовите пазари стават много по-изгодни, а това ще се отрази и на лихвите, по които банките отпускат кредити. Всъщност тези 20 държави от еврозоната са един вид гарант за вашата финансова стабилност. Една от директните последици при въвеждането на еврото в Хърватия е, че за първи път в историята икономиката ни има инвестиционен рейтинг „А“, което е много важно за инвеститорите и за нашата икономика", подчерта дипломатът.

По-висока инфлация? Каква беше картината в Хърватия?

"Хърватия въведе еврото при много по-лоши обстоятелства, в сравнение със ситуацията, в която сега се намира България. COVID, войната в Украйна, проблемите с доставките на световно ниво – бяха причината преди въвеждането на еврото Хърватия да има инфлация около 11 процента. След това тя непрекъснато падаше. В момента е около 4 процента. Изчисленията на Евростат и хърватския статистически институт показват, че едва 0,2 процента от тогавашната инфлация е била заради еврото. Сега ситуацията при вас е доста по-различна. Инфлацията тук, както и в Европа, е значително по-ниска – вие сте в много по-добра позиция", смята посланикът.

На фона на инфлацията последната година и половина в Хърватия - как се променят доходите?

"През 2022 г., преди въвеждането на еврото, средната заплата беше около 1000 евро, а сега е 1500 евро. Сериозно се увеличи и производителността на труда. БВП на човек от населението при влизането в Европейския съюз през 2013 г. беше 12 000 евро, а сега е 22 000 евро. След влизането ни в Европейския съюз и еврозоната постигнахме сериозен прогрес", разясни тя.

В Хърватия имаше призиви да се бойкотират магазините. Търговци се възползваха от ситуацията да вдигнат цените повече.

"Някои от супермаркетите се опитаха да се възползват от ситуацията като добавят надценка, вместо просто да обърнат цените в евро, както е определено със закон. Правителството реагира с много сериозни проверки, но и потребителските организации бяха част от контрола. Отворихме безплатна телефонна линия, за да може всеки, който се съмнява в цената, да се обади и да докладва търговеца. За първите два месеца след въвеждането на еврото бяха наложени много глоби. В бюджета от тях влязоха около 400 000 евро. Целта ни не беше бюджетът да събира допълнителни средства, а да демонстрира твърдата решимост на правителството да не допуска потребителски измами, след това тези опити спряха", припомня Н.Пр. Огняновац.

Тя даде пример – фризьорка от нейната улица вдигнала значително цените си. Глобили я с 3000 евро, защото не могла да обясни увеличението.

"Правителството изготви „бял списък“ на търговците, които прозрачно обявяват цените си. Така хората избираха да отидат в тези магазини, а не в онези, които не са прозрачни. Сигурна съм, че и тук вашето правителство ще спре подобни опити, защото така е предвидено във вашия закон.

Аз се прибрах в Хърватия, за да посрещна 2023 година и да видя как ще се случат нещата с банките и обръщането на куните в евро. На 31 декември изтеглих куни от банкомат. В 1 часа след полунощ се върнах и изтеглих евро. Нещата се случиха гладко и без проблем. Сигурна съм, че и тук на 1 януари догодина няма да има никакви затруднения за българските граждани. Всички предварителни мерки са взети от вашето правителство", убедена е посланичката.

За мен еврото е улеснение. "Аз получавам заплата си в евро, но ги обменям за левове, защото живея тук. И всъщност плащам много сериозни такси на банките – става дума за няколкостотин евро на година, които бих могла да изхарча в някой от хубавите ви магазини или по някакъв друг начин", допълва тя.

По думите ѝ еврото е било въведено в Хърватия без неприятни изненади, всичко мина гладко.

Въпреки проблемите с тези, които са злоупотребили с цените.

"Имаше такива, но това не беше изненада за правителството. Бяхме подготвени. Винаги има хора, които ще опитат да направят някаква злоупотреба, но ако си подготвен, можеш да ги спреш. При нас имаше и изискване към търговците – да върнат цените си на нивото от 31 декември, преди въвеждането на еврото, ако не могат да оправдаят поскъпването. Тези опити приключиха след първите 1–2 месеца. Вярвам, че и тук всичко е под контрол и че преходът към еврото ще протече без никакви проблеми. Може да си поговорим пак след една година и да видим как е минало", заяви още Огняновац.