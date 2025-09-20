Заплатите в евро идват и с нови монети и банкноти. На гърба на евроцентовете ще е изписана думата стотинки. Ще доведе ли това до объркване и ще може ли ясно да се различат новите центове от сегашните стотинки, особено при положение, че първият месец ще може да се заплаща и с двете валути - отговорите на тези въпроси търсим в рубриката „Еврото – въпроси и отговори” заедно с Нели Тодорова.

След 1-ви януари у нас ще има 8 вида монети, както и в момента. Лицата на монетите ще са еднакви за всички държави в еврозоната, но всяка държава решава какво да постави на гърба - националната страна на монетите.

Правилата на ЕЦБ позволяват на всяка държава да пуска и възпоменателни монети, но те може да са само от 2 евро. Те са законно платежно средство навсякъде в еврозона. Ограничението, което поставя ЕЦБ, е до две такива възпоменателни монети годишно. Няма ограничения на какво да са посветени монетите. Люксембург има възпоменателна монета за раждането на принц Шарл. Има и монети, които честват годишнини за университети.

Националната страна на българските метални евро запазва най-характерните черти на металните левчета и стотинки, които ползваме днес.

На българската монета от 2 евро е изобразен Паисий Хилендарски, както в момента е гърба на металната двулевка. Изписано е на български евро “България” и годината на емисията 2026.

На гурта (страничното ръбче на монетата) има надпис “Боже, пази България”.

На монетата от 1 евро, както и върху левчето, е изобразен Св. Иван Рилски.

Гърбовете на евроцентовете изобразяват мадарския конник. Приличат доста на стотинките, които са в обращение в момента. Тук впечатление прави това, че под конника не е изписано цент, а стотинки на кирилица.

Въпреки че гръбчетата на българските монети са много близки до сегашните стотинки, няма да е трудно да ги различаваме - цвета на монетите е различен. 50-те евроцента, които наподобяват 50-те стотинки, са златисти на цвят, а не сребърни. По-дребните монети пък са с медно червен цвят, не жълти.

Само още една страна от еврозоната избира да запази изписването на номинала на своя език. На националната страна на гръцките монети е изписано “лепта”. Това е езиков еквивалент за цент, не е отделна валута, а просто традиционно название за малката единица.

Повечето държави от еврозоната са избрали на гръбчетата на монетите да не изписват номинала. На някои от хърватските центове е изобразен изобретателят Никола Тесла. На френските дребни центове може да видим образа на Мариян, която е символ на френската република.

За да свикнем да различаваме монетите, с които ще започнем да се разплащаме от януари, още от началото на декември ще може да си купим от банките или от БНБ стартови комплекти. Те ще съдържат само евромонети. БНБ ще предлага комплекти само на граждани, а търговските банки - и на граждани, и на фирми. Комплектите ще съдържат точно определен брой монети. Комплектът за граждани ще струва 20 лева, а за фирми - 200 лева. Срещу въпросните левове ще получим равностойността им в евро. Тези комплекти ще се продават без ДДС и без никакви такси. Продажбата им ще приключи в края на декември.

Стартовият комплект с евромонети за граждани се състои от 42 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 10 евро и 23 цента. Има ограничение - един човек може да купи до 2 комплекта с монети. Тъй като ще се вписва на кого се продават комплектите, няма да може единият ден да купим два пакета и на следващия да се върнем за още два. Самите монети не могат да се използват преди 1-ви януари.

Стартовият комплект с евромонети за търговци включва 420 броя евромонети от всички номинали на обща стойност 102 евро и 30 цента.