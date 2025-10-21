По-малко от 3 месеца до въвеждането на еврото в България, репортерът Нели Тодорова проверява какви са били ефектите от единната валута в Австрия.

Тя е сред първите държави от евросъюза, сменили местната си валута - още през 2002-ра. Каква инфлация отчита тогава статистиката и какво е поскъпването според хората? Променят ли се инвестициите в страната и остава ли носталгията по шилинга и до днес?

Преди почти четвърт век Австрия се отказва от шилинга. Влизането в Евросъюза, което включва и смяната на местната валута се случва след референдум. 64 процента от австрийците казват ДА. Отделно допитване само за еврото не е провеждано. А да се откажат от шилинга съвсем не е било лесно. Местните са силно обвързани с австрийската валута, която заради стабилността си, остава в историята с името алпийски долар.

Цяло едно поколение израства, плащайки с единната европейска валута. Въпреки това до ден-днешен има възрастни, които казват че предпочитат шилинга. Статистиката отчита 2 процента инфлация в първите години след въвеждането на еврото, но срещу това като че ли за винаги ще остане израза ОЙРО И С ТОЙРО – еврото ни е скъпо.

Диа е на 21. Само е чувала за шилинга от майка си. Продава сирене на пазара във Виена. 23 години след въвеждането на единната валута инфлацията тук е двойно по-висока спрямо 2002-2003 г.

"Никога не съм виждала нещо различно от еврото. През последните 2 години инфлацията е много висока. Наистина е трудно. Клиентите се оплакват от постъпването. Едва ли причината е в еврото. Проблемът не е само тук в Австрия. Навсякъде е така", смята Диа.

Харолд помни шилингите и е категоричен, че с еврото цените тръгват нагоре.

"Приехме еврото и всичко поскъпна. Всичко. Не можеш да върнеш времето. Преди години на референдума като питаха за или против евросъюза сме, аз гласувах с ДА, но сега бих гласувал с НЕ. Ако нещо е струвало 10 шилинга, сега струва 10 евро. Това е твърде много. Днес не бих се съгласил с еврото – вижте унгарците те са си с форинта", казва Харолд.

В началото на 2002-ра властите дават 2 месеца в които може да се плаща и с евро и с шилинг. Оказва се че само за 2 седмици – почти 90 процента от плащанията вече се случват в евро.

Анализите на централната банка показват че еврото дори помага, за да се овладее инфлацията.

"Сред най-важните изводи, които може да направим, е това, че еврото не доведе до скок на инфлацията. Тъкмо обратното. Година след еврото имахме по-ниска инфлация отколкото в годините преди въвеждането му. Да, може да има поскъпване в някои случаи, но като цяло еврото стабилизира поскъпването на много-по-ниски нива", заяви Томас Грюбер от Австрийската централна банка.

Най-високата инфлация за изминалите две десетилетия Австрия отчита в месеците след началото на войната в Украйна. Поскъпването тогава гони рекордните 12 процента и няма нищо общо с еврото. Експертите от Австрийския институт за икономически изследвания свързват инфлационните скокове най-вече с енергийните цени и трусовете на световните пазари. И все пак разбирането, че еврото е оскъпило живота през 2002 г. остава и до днес.

"След всички години все още го има усещането, че еврото тогава е довело до висока инфлация. И е изключително трудно това да се обори, въпреки че 5 години след 2002 г. инфлацията е под 2 процента. Има други фактори които повишават цените – не само еврото. Енергийните цени например и тези на петрола не са обвързани с еврото. Когато те растат няма как да ги свързвате с въвеждането на еврото, което предстои да се случи и в България. Проблемът идва от там, че ако вече има изградено разбиране, че еврото ще оскъпи цените, е почти невъзможно това да се опровергае с факти", смята Йосеф Баумгартнер от Австрийския институт за икономически изследвания.

Според финансовото министерство на Австрия инфлацията в момента гони 4 процента, а това се обяснява в това, че от края на миналата година правителството спира финансовото подпомагане както за бизнеса, така и за домакинствата. Търговците, които вече не могат да разчитат на субсидии от държавата, вдигат цените, за да покриват разходите си.

"Австрия ползва еврото вече повече от 20 години. Имало е времена на висока инфлация – преди 2-3 години например – след това тя намалява до 2 процента и сега отново расте. Но причината са високите енергийни цени, разходите за труд на бизнеса, но не заради валутата. Въвеждането на еврото в България е крайъгълен камък и в икономически, и в политически смисъл. Вие ще се присъедините към един от най-силните валутни съюзи. Помня годините на въвеждането на еврото в Австрия и това категорично може да се определи като успех. Даде се тласък на икономиката ни, както и на туризма", коментира държавният секретар на Министерството на финансите на Австрия Барбара Айбингер-Мидъл.

За туристите това, че не им се налага да обменят една валута в друга и после като се върнат от екскурзия отново да сменят пари, е важно когато избират дестинация.

"Потребителите знаят точно какви са цените – не пресмятат във своя валута, за да сравняват по-евтино ли е или по-скъпо. Най-доброто е, че не плащат никакви такси, ако трябва да теглят от банкомати – защото плащат в евро, каквато си е и тяхната валута", подчерта Кристиян Мандъл от Австрийската икономическа камара.

Проверяваме колко ще струва днес тегленето на евро във Виена от левова сметка. Оказва се, че собственикът на банкомата ще вземе 4.95 като такса за трансакцията.

За бившия канцлер на Австрия Франц Враницки, по чието време страната взима решение да се присъедини към Евросъюза - план Б няма. Влизането в съюза означава и въвеждане на евро. А това прави държавите по-силни, особено ако са малки като Австрия или България.

"Вижте света - ние сме изправени пред опасности, рискове, които не сме създали ние, не ги е създала и България, а така наречените големи играчи в света. Няма да решим украинския проблем чрез смяната на валутата. Това е ясно, но ще променим перспективата за бъдещето. Ако сме заедно с другите, а не сами. Ако рисковете идват от Русия, Китай, Съединените щати или Индия, ние сме твърде малки, не сме достатъчно силни и заради това трябва да застанем заедно рамо до рамо, за да решаваме проблемите заедно. Това е най-важното когато говорим за европейска интеграция", категоричен е Враницки.

Изразът ойро ис тойро – еврото е скъпо – се чува като ехо и до днес. Мнението на по-възрастните австрийци едва ли може да бъде променено дори след всички тези години. Статистиката обаче, освен съвсем нетолкова високата инфлация тогава през 2002 г., отчита и друго. Само за няколко години чуждите инвестиции в Австрия скачат 5 пъти.