След тригодишно отсъствие от музикалната сцена, „кралицата на баладите“ Еми Стамболова се завръща с проект, който драстично се различава от досегашното ѝ творчество. Певицата сподели, че е настъпил моментът да рискува и да предложи на публиката нещо по-динамично, като същевременно разкри подробности за семейните традиции и начина, по който възпитава дъщерите си в уважение към всички религии.

Новата песен на изпълнителката носи заглавието „Дума мръсна“ и макар първоначално да е била замислена като балада, Еми решава да смени посоката.

„Първо да кажа, че тази песен дойде при мен като балада. Само че аз, като певица, чийто репертоар е 80-90% баладичен, реших, че толкова много думички на един ред са много. Заедно с аранжорите решихме да пробваме този вариант. Исках да направя мост между старото, ретро звученето и новите тенденции в тази музика“, сподели тя.

Певицата признава, че обича риска и преди премиерата е тествала проекта сред най-младата аудитория - децата на нейни приятели на възраст между 18 и 20 години. Техните положителни реакции са ѝ дали увереност, че експериментът е успешен.

►За музикалното образование и изкуствения интелект

Въпреки новите тенденции, Еми Стамболова остава привърженик на класическата музикална грамотност. Тя изрази опасения от навлизането на технологиите в творчеството:

„Страшно е в момента това, което става, защото се губи топлината, губи се смисълът на всяка песен. Ти не знаеш каква емоция да предадеш. Ако песента е написана от машина, ти трябва да имаш душа да я изпееш. Аз познавам нотите, учила съм солфеж и ако децата ми бяха решили да тръгнат по този път, щях да настоявам да учат“.

►Семейството и най-големите критици

Изпълнителката разказа с усмивка за своите две дъщери, които са и нейните най-строги критици. Малката е научила текста на новата песен веднага, докато голямата, макар да пее в училищна група, заявява, че професионалната сцена не е за нея.

„И двете са много критични. Голямата казва, че пеенето не е нейното, въпреки че пее добре. Нейната любима песен от моите е „Не прекрачвай прага“ - не като повечето хора „Птица бяла“, разкрива Еми.

►Коледа в едно мюсюлманско семейство

Въпреки че изповядват исляма, в дома на Еми Стамболова традициите се преплитат.

„Имаме коледно дърво, цялата къща е украсена празнично. За мен е много важно и уча децата си да уважават религията на християнството, както те получават уважение от своите приятели за това, че са мюсюлмани. Те знаят какво е Коледа, какво е Великден, знаят и какво е Курбан Байрам или Шекер Байрам. Празнуваме празниците заедно, подаръците са задължителни. Най-важното е да сме здрави“, заключи певицата.

Целия разговор гледайте във видеото.

